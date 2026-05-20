Gibt es jenseits unserer Erde noch anderes Leben im großen Universum? Ein neuer Ansatz aus der Astrobiologie könnte die Beantwortung dieser ewig jungen Frage nun massiv beschleunigen, ohne dafür neuartige Sensoren zu erfordern. Ein Team von Wissenschaftler:innen der US-amerikanischen University of California in Riverside und des israelischen Weizmann Institute of Science in Rehovot hat eine Methode entwickelt, die nach einem verborgenen molekularen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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