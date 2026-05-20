Halbleiteraktien gelten als große Gewinner des KI-Zeitalters. Doch Christoph Bruns, Vorstand des Fondanbieters Loys, warnt vor überzogenen Erwartungen. Der Boom sei real, warnt Bruns im Gespräch mit wallstreetONLINE: Künstliche Intelligenz brauche enorme Rechenleistung, Speicherchips, Rechenzentren, Energie, Glasfaser, Kupfer und Kommunikationstechnik. Doch genau diese Fantasie sei an der Börse oftmals bereits eingepreist. Bruns sieht die Branche deshalb nicht am Ende, aber in einer gefährlichen Phase. Viele Bewertungen seien stark gestiegen, auch wenn das allein noch keine Trendwende auslösen müsse. Für einen Kursrutsch brauche es einen Katalysator - etwa eine Gewinnwarnung eines großen …Den vollständigen Artikel lesen
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