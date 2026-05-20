Frauen investieren seltener in Aktien, setzen stärker auf Sicherheit und blicken mit größerer Sorge auf ihre finanzielle Zukunft als Männer Die Anlegerstudie der BarmeniaGothaer macht deutlich: Geschlechterspezifische Unterschiede prägen das Anlageverhalten in Deutschland weiterhin deutlich - trotz wachsender Beteiligung am Kapitalmarkt. Aktieninvestments nehmen zu - unterschiedliche Investitionsmuster bleiben bestehen Ein Blick auf die konkreten Anlageformen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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