89 der Führungskräfte aus den Bereichen Personalwesen, Vergütung und Belohnungssysteme geben an, dass die interne Technologie mit den Anforderungen an die Vergütung von Führungskräften nicht Schritt halten kann

80 berichten von einer gestiegenen Teilnahme an Anreizprogrammen in den letzten drei Jahren

66 sehen die Abhängigkeit von mehreren Dienstleistern als ein wesentliches Hindernis für die Aufrechterhaltung genauer und konsistenter Daten

Die Verwaltung von Führungskräftevergütungen stellt für Finanzdienstleistungsunternehmen eine wachsende Herausforderung dar: Fast neun von zehn (89 %) geben an, dass ihre interne Technologie mit den Anforderungen nicht Schritt halten kann. Eine neue Studie von CSC, dem führenden Anbieter von Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance, zeigt, dass zunehmende Komplexität, regulatorischer Druck und eine wachsende globale Beteiligung die internen Systeme und Teams zunehmend belasten.1

CSC befragte 300 Führungskräfte aus den Bereichen Personalwesen, Vergütung und Entlohnung in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika, die in den Bereichen Private Markets, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Investmentbanking tätig sind. Der Bericht The Future of Reward in Financial Services: Executive Compensation in 2026 analysiert ihre Antworten und untersucht, wie sich Unternehmen an die zunehmende Komplexität von Langzeitvergütungsmodellen (LTI) anpassen.

Die Untersuchung ergab, dass mehr als vier von fünf (86 %) Befragten die Verwaltung von Vergütungssystemen mittlerweile als komplex empfinden, was die rasante Entwicklung und Ausweitung von LTI-Strukturen in globalen Organisationen widerspiegelt.

Die steigende Beteiligung und die behördliche Kontrolle sind die Hauptursachen für diese Komplexität. Vier von fünf (80 %) Unternehmen berichten von einer erhöhten Beteiligung an Vergütungssystemen in den letzten drei Jahren, da Organisationen Anreize über die Führungskräfte hinaus ausweiten, um die Mitarbeiterbindung zu stärken und Leistungen zu belohnen. Gleichzeitig bereitet sich die Hälfte (50 %) auf Transparenzprüfungen und behördliche Konsultationen im Jahr 2026 vor, was auf einen deutlichen Anstieg der Erwartungen an Compliance und Berichterstattung hindeutet.

"Die Teilnahme an LTI-Programmen nimmt zu, und die Erwartungen hinsichtlich Fairness und Transparenz steigen", sagte Shane Hugill, Leiter des Bereichs Executive Compensation Services bei CSC. "Das ist zwar aus Sicht der Talentgewinnung und Leistungssteigerung positiv, bedeutet aber auch, dass Unternehmen mit mehr variablen Faktoren umgehen müssen. Viele verwalten Programme über mehrere Anbieter und Rechtsräume hinweg, was es erschweren kann, Daten konsistent zu halten und Prozesse unter Kontrolle zu behalten."

Darüber hinaus stellt die Datenfragmentierung mittlerweile eine erhebliche Herausforderung für Unternehmen dar. Zwei Drittel (66 %) der Befragten nennen die Abhängigkeit von mehreren Dienstleistern als ein zentrales Hindernis für die Aufrechterhaltung genauer und konsistenter Daten, während 64 auf die Tätigkeit in mehreren regulatorischen Umfeldern verweisen. Diese Herausforderungen erhöhen das Risiko von Berichtsfehlern und Compliance-Verstößen. Sie erschweren es Unternehmen zudem, einen einheitlichen und genauen Überblick über ihre Daten zu Anreizprogrammen zu behalten.

Infolgedessen überdenken Unternehmen die Verwaltung ihrer Vergütungspläne, wobei viele auf Outsourcing- und Technologiepartner zurückgreifen, um Effizienz und Kontrolle zu verbessern. Mehr als drei Viertel (77 %) der Befragten geben an, dass sie mehrere Outsourcing-Partner einsetzen, um Vergütungssysteme über verschiedene Rechtsräume hinweg zu verwalten.

"Da der Arbeitsmarkt immer wettbewerbsintensiver wird, müssen Unternehmen kreativer darüber nachdenken, wie sie Top-Talente belohnen und binden können", fügte Jennifer Kenton, Chief Commercial Officer bei CSC hinzu. "Das kann die Verwaltung von Führungskräftevergütungen erschweren, und deshalb brauchen Unternehmen einen vertrauenswürdigen Partner mit nachgewiesener Expertise in der Verwaltung und Umsetzung aller Incentive-Pläne."

CSC bietet eine vollständig ausgelagerte, globale Lösung für die Planverwaltung und Special Purpose Vehicles (SPV) für Führungskräftevergütungen und Incentive-Pläne, die Fachwissen in den Bereichen Plan-Design, Verwaltung und Governance mit einem flexiblen, skalierbaren Bereitstellungsmodell kombiniert. Die All-in-One-Technologieplattform, die auf Ledgy basiert, vereint alle Pläne in einer einzigen Umgebung und verbessert so Transparenz, Effizienz und Kontrolle.

Um eine Kopie von CSCs Bericht The Future of Reward in Financial Services: Executive Compensation in 2026 herunterzuladen, besuchen Sie https://www.cscglobal.com/service/campaigns/executive-compensation-2026-report/

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Partner der Wahl für mehr als 90 der Fortune 500-Unternehmen, mehr als 90 der 100 Best Global Brands (Interbrand) und mehr als 75 der PEI 300. Wir sind der weltweit führende Anbieter von globalen Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance, spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für Verwalter alternativer Vermögenswerte über eine Reihe von Fondsstrategien hinweg, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten, DNS-Management, Schutz digitaler Marken und Betrugsschutz sowie Softwarelösungen für die Unternehmensbesteuerung. CSC wurde 1899 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und ist seit mehr als 125 Jahren in Privatbesitz und professionell geführt. CSC verfügt über Niederlassungen und Kompetenzen in mehr als 140 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. We are the business behind business. Erfahren Sie mehr unter cscglobal.com.

1 CSC hat in Zusammenarbeit mit PureProfile 300 Führungskräfte aus den Bereichen Personalwesen, Vergütung und Lohn- und Gehaltsabrechnung in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika befragt, die in der Finanzdienstleistungsbranche tätig sind, um ihre Ansichten zur zunehmenden Komplexität von langfristigen Anreizprogrammen zu erfassen.

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