Berlin (ots) -Ein leises Surren, das Aroma frischer Bohnen und eine Roboterhand, die mit Präzision den Siebträger führt: Auf dem Branchentreff des Verbands Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien (VDAV) macht Das Örtliche erlebbar, wie intelligente Technik zum neuen Teammitglied im Mittelstand werden kann. Es geht um weit mehr als einen automatisierten Espresso. Es geht um eine spürbare Entlastung im Arbeitsalltag, die Betriebe durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz unterstützt und so Raum für das schafft, was kein Algorithmus ersetzen kann: den Menschen.Bezahlbare Robotik für den MittelstandBisher war Robotik weitgehend der Großindustrie vorbehalten. pdm solutions, das Unternehmen hinter Das Örtliche, Das Telefonbuch und Gelbe Seiten, arbeitet daran, dies zu ändern. Ziel eines neu etablierten Forschungs- und Entwicklungsteams bei pdm ist es, die Technologie für kleine Betriebe so erschwinglich zu machen, dass die Anschaffungskosten maximal drei durchschnittlichen Monatsgehältern einer angestellten Person entsprechen. Als Proof-of-Concept zeigt pdm an Hand von zwei Modellen, dass auch vergleichsweise kostengünstige, modular aufgebaute Systeme repetitive Aufgaben übernehmen und für eine Entlastung sorgen können.Im konkreten Café-Szenario bedeutet das: Während die Technik routiniert den Brühvorgang übernimmt und Standardgetränke zubereitet, gewinnt das Servicepersonal die Freiheit zurück, sich intensiv um die Gäste zu kümmern. Der Roboter ersetzt nicht den Menschen, sondern befreit das Personal von der Fließbandarbeit hinter der Maschine. Ein Modell, das sich auch auf andere Branchen wie das Handwerk oder den Einzelhandel übertragen lässt.Strategischer Wandel: Vom Verzeichnis zum Business-EnablerDer Wandel vom Suchmedium zum digitalen Begleiter ist für Das Örtliche, Das Telefonbuch und Gelbe Seiten bereits gelebte Praxis. Aufbauend auf den modernen Marketing-Lösungen der letzten Jahre wird dieser Auftrag nun grundlegend erweitert. "Wir transformieren unsere Marken vom passiven Informationsgeber zum aktiven Enabler für lokale Betriebe", erklärt Christian Baumert, CEO bei pdm. "Unsere Vision ist es, KMU durch den Einsatz von KI und Robotik konsequent von administrativen und repetitiven Lasten zu befreien. Die Technik soll den Rücken freihalten, damit die Leidenschaft für das eigene Geschäft wieder im Mittelpunkt stehen kann."Eine Blaupause für die lokale WirtschaftDas am Beispiel eines Cafés gezeigte Szenario ist lediglich der Anfang. Die gezeigte Robotik-Studie ist dabei eines von mehreren Forschungsmodellen, die sich mit der Transformation der Verzeichnismarken hin zum Business-Enabler für KMU beschäftigen. pdm versteht sich dabei als Wegbereiter, der mit Das Örtliche, Das Telefonbuch und Gelbe Seiten die Bausteine für ein technologisch vertikal integriertes KMU der Zukunft testet.Über pdm solutionspdm solutions ist ein datengetriebenes Berliner Unternehmen sowie strategischer Architekt und technologische Kraft hinter Deutschlands führenden Verzeichnismarken Das Örtliche, Das Telefonbuch und Gelbe Seiten. Das 2009 gegründete Unternehmen entwickelt die digitalen Plattformen dieser Marken mit einem Fokus auf Data Strategy und AI-Readiness zu funktionalen Ökosystemen weiter und schafft so als technologischer Enabler die digitale Infrastruktur für Hunderttausende kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. In aktuellen Forschungsprojekten treibt das Unternehmen zudem Themen wie Physical AI voran, um die Brücke zwischen digitaler Intelligenz und der physischen Welt zu schlagen.Weitere Informationen unter: www.pdm-solutions.comPressekontakt:pdm solutions GmbHDaniel WurlE-Mail: d.wurl@pdm-solutions.comOriginal-Content von: pdm solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181665/6278862