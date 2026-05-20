Eine Milliarde Euro Förderung für Ladeinfrastruktur im Schwerlastverkehr rückt die Elektrifizierung von Lkw ins Zentrum der Branche. Im Gespräch mit dem Experten Marc Oertker von Greenflash zeigt sich: Wer glaubt, es gehe jetzt einfach nur darum, ein paar Schnelllader auf den Hof zu stellen, unterschätzt die Dimension der Transformation. Gefragt sind ganzheitliche Energiesysteme. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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