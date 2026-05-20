© Foto: Michael Reynolds - dpa-BildfunkDer Vorstandsvorsitzende der größten Bank in den USA warnt davor, dass die Märkte überhitzt sind, während sie auf Allzeithochs notieren.Geht den Bullen die Puste aus? Es gebe jedenfalls Anzeichen von Überhitzungen an den Märkten, meint Dimon. Diese Warnung äußerte der CEO von JPMorgan bereits in der vergangenen Woche gegenüber Bloomberg. Besonderes Risko sieht er in den geopolitischen Gemengelage. "Ich glaube, es herrscht etwas zu viel Euphorie. Das betrifft nicht nur den Nahen Osten. Es betrifft auch die Ukraine, Russland, Amerika und China. Der Markt ist etwas übermütig, und das ist vielleicht nicht ganz gerechtfertigt." Dimon erklärt, dass starke Unternehmensgewinne und KI-gestützte …Den vollständigen Artikel lesen
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