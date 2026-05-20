Die Jagd auf die Verlierer ist eröffnet. Nach einer langen Rally an den Börsen richten viele Anleger den Blick nicht mehr auf die großen Gewinner, sondern auf die Titel, die bisher deutlich hinter dem Markt zurückgeblieben sind. Gerade jetzt rücken Aktien in den Fokus, die trotz guter Börsenstimmung kräftig unter Druck geraten sind - und genau darin könnte die Chance liegen. Denn nicht jeder Absturz ist ein Warnsignal. Manche Werte wurden vom Markt hart abgestraft, obwohl das langfristige Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär