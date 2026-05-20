Insider am Werk? Klar, die AMD-Aktie ist sehr stark gelaufen. Aber 186 Prozent in drei Monaten hat sie nicht gemacht. Clevere Anleger haben trotzdem so schnell abgesahnt. Wie ist das möglich? DER AKTIONÄR erklärt, was hinter dem verblüffenden Rendite-Erfolg steckt. Alles begann mit einem heftigen Rücksetzer.Damals, genauer im Februar, war die Stimmung plötzlich gekippt. Trotz Rekordzahlen verlor AMD rund 20 Prozent. Viele Anleger wollten mehr sehen. Mehr KI-Dynamik. Mehr Druck auf Nvidia. Die Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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