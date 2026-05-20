© Foto: Daniel Reinhardt/dpaSoftwarewerte drehen überraschend ins Plus. KI-Fantasie und Analystenstimmen treiben eine Sektor-Rallye, die selbst starke Verluste verblassen lässt.Der US-Softwaremarkt erlebt laut einem Bericht von Barron's eine abrupte Stimmungswende. Nach monatelangem Ausverkauf kehrt die Nachfrage zurück. Treiber ist vor allem die neue Marktsicht auf KI, die viele Geschäftsmodelle nicht mehr als bedroht, sondern als gestärkt sieht. Analysten drehen den Wind für ServiceNow Im Zentrum der Bewegung steht ServiceNow. Die Aktie sprang am Montag um 8,8 Prozent nach oben und gehörte damit zu den stärksten Werten im S&P 500. Auslöser war eine neue Kaufempfehlung der Bank of America. Die Analysten stuften die …Den vollständigen Artikel lesen
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