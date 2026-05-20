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Casper Ruud kehrt nach Stockholm zurück, während Bybit EU in den nordischen Ländern expandiert



20.05.2026 / 20:15 CET/CEST

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STOCKHOLM, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Casper Ruud kehrt zu den Bybit Stockholm Open zurück, dieses Mal im Mittelpunkt der wachsenden Präsenz von Bybit EU in den nordischen Ländern. Der norwegische Tennisstar und Titelverteidiger der Stockholm Open hat seine Teilnahme am Turnier 2026 bestätigt. Damit ist dies einer der ersten wichtigen Momente des Titelsponsorings von Bybit EU für das traditionsreiche ATP-250-Turnier in Stockholm. Ruud gilt weithin als einer der bekanntesten Sportler Skandinaviens und stand im Laufe seiner Karriere dreimal im Finale der Grand Slams. "Stockholm ist ein besonderer Ort für mich. Der Sieg hier im vergangenen Jahr war einer der Höhepunkte meiner Saison, und ich freue mich darauf, zurückzukehren und meinen Titel zu verteidigen", sagte Ruud. Für Bybit EU spiegelt das Sponsoring der Bybit Stockholm Open einen umfassenderen Vorstoß in die nordischen Länder durch Sport, Lifestyle und die Einbindung von Fans wider. "Dass Casper Ruud zu den Bybit Stockholm Open zurückkehrt, ist ein großer Moment für uns und für Tennisfans in den nordischen Ländern", sagte Gustav Buder, Region Partner Nordic bei Bybit EU. Die Partnerschaft ist Teil der breiteren europäischen Expansion von Bybit EU im Rahmen der MiCAR-Regulierung und verbindet hochwertige Sporterlebnisse mit einer neuen Generation digitaler Finanzprodukte sowie Aktionen zur Einbindung von Fans . Die Stockholm Open, die jährlich in der königlichen Tennishalle in Stockholm stattfinden, sind eines der ältesten professionellen Hallenturniere in Europa. Bybit EU tritt 2026 als Titelsponsor auf, während Ruud nach seinem Titelgewinn im vergangenen Jahr als Titelverteidiger zurückkehrt. Bybit EU führt eine Reihe exklusiver Turniererlebnisse und Prämien für Nutzer ein. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.bybit.eu/en-EU/promo/campaign/bybitstockholmopen BybitEU | NewFinancialPlatform Informationen zu Bybit EU

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