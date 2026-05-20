Berlin (ots) -Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat kein Verständnis für die Kritik seiner Parteifreunde am ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (B'90/Grüne): "Manches, was an Bashing gegen ihn [Habeck] stattgefunden hat, war maßlos übertrieben", sagt Günther in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 23:35 Uhr in Das Erste ausgestrahlt. "Wir ihm in Schleswig Holstein auch bei vielen Entscheidungen echt viel zu verdanken haben", sagte der Ministerpräsident. Er mache auch "keinen Hehl daraus, dass ich mit Robert Habeck als Wirtschaftsminister extrem gut zusammengearbeitet habe und er das professionell gemacht hat." Der Ministerpräsident betonte:Kritisch sieht Günther auch die Strategie von CDU/CSU im Bundestagswahlkampf 2025: "Im Rückspiegel kenne ich eigentlich in der gesamten Unionsfamilie niemanden, der unsere Strategie im letzten Bundestagswahlkampf, die Grünen in Bausch und Bogen zu verdammen, noch für richtig hält." Er glaube, "das empfindet jeder als Fehler." Diese Selbstkritik schließt er auch bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht aus: "Ich weiß nicht, ob Markus Söder das selbst als Fehler eingestehen würde, aber wenn man sich anguckt, wie er sich im Moment wandelt, merkt man ja schon auch, dass sein Blick darauf vielleicht auch ein anderer ist.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6278885