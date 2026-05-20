Die Fed hat am Abend das Protokoll (Minutes) der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) veröffentlicht. Dieses zeigt: Es droht ein Zins-Schock. Plötzlich ist die Furcht vor einer unkontrollierten Inflation ist zurück - und mit ihr das Schreckgespenst weiterer Zinserhöhungen.• Das veröffentlichte FOMC-Protokoll zeigt eine ungewöhnlich tiefe Spaltung innerhalb der US-Notenbank.• Mehrere Fed-Vertreter wollen sich weitere Zinserhöhungen offenhalten, da die Sorge vor erneut steigender Inflation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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