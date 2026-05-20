Die neue Integration verbindet die KI-Technologie von Anthropic mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare und schafft so eine äußerst sichere und skalierbare Grundlage für autonome KI

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Cloud-Konnektivität, gab heute bekannt, dass es gemeinsam mit Anthropic "Cloudflare Environments for Claude Managed Agents" auf den Markt bringen wird. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, Kern-Agenten-Schleifen auf der Claude-Plattform auszuführen und dabei das globale Netzwerk von Cloudflare sowie die Entwicklerplattform "Workers" zu nutzen, um Code auszuführen, private Verbindungen zu sichern und den Agenten spezielle Tools zur Verfügung zu stellen. Indem Cloudflare Entwicklern eine sichere und extrem skalierbare Umgebung bietet, trägt das Unternehmen dazu bei, dass die nächste Generation von KI-Assistenten schnell, sicher und weltweit entwickelt werden kann.

Damit KI-Agenten am Arbeitsplatz wirklich nützlich sind, müssen sie mehr als nur intelligent sein sie müssen sicher und skalierbar sein. Cloudflare Environments for Managed Agents löst dieses Problem, indem es die Grundlage schafft, die diese Agenten benötigen, um sicher innerhalb eines Unternehmens zu arbeiten. Eine auf Workers basierende Steuerungsebene richtet für jede Agentensitzung sichere Sandboxen ein, und Sicherheits- und Compliance-Kontrollen werden standardmäßig angewendet. Dadurch können Unternehmen strenge Sicherheitsprotokolle einhalten und gleichzeitig ihre KI-Initiativen von einem einzelnen Prototyp auf Millionen von Nutzern ausweiten, ohne dass es zu Infrastrukturengpässen kommt.

"Das wahre Potenzial von KI-Agenten wird sich erst dann voll entfalten, wenn sie in großem Maßstab sicher mit der realen Welt interagieren können", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Durch die Partnerschaft mit Anthropic bieten wir Entwicklern die Möglichkeit, Code auszuführen und sicher auf vertrauliche Daten zuzugreifen gestützt auf die Geschwindigkeit und Reichweite unseres globalen Netzwerks. Nun können sich Unternehmen darauf konzentrieren, die innovativsten KI-Anwendungen der Welt zu entwickeln."

Cloudflare Environments for Claude Managed Agents bietet Entwicklern folgende Möglichkeiten:

Globale Skalierung mit verschiedenen Laufzeiten: Auf Cloudflare Workers können Entwickler zwischen vollständigen Linux-basierten Micro-VMs für komplexe Aufgaben oder schlanken, auf V8 Isolate basierenden Sandboxes wählen, die Startzeiten im Millisekundenbereich bieten. Dadurch lassen sich die Agenten schnell skalieren, um massiv skalierte Workloads zu bewältigen und gleichzeitig die Ressourcenkosten niedrig zu halten. Dadurch werden agentenbasierte Workloads für jedes große Internetunternehmen im Verbraucherbereich möglich.

Auf Cloudflare Workers können Entwickler zwischen vollständigen Linux-basierten Micro-VMs für komplexe Aufgaben oder schlanken, auf V8 Isolate basierenden Sandboxes wählen, die Startzeiten im Millisekundenbereich bieten. Dadurch lassen sich die Agenten schnell skalieren, um massiv skalierte Workloads zu bewältigen und gleichzeitig die Ressourcenkosten niedrig zu halten. Dadurch werden agentenbasierte Workloads für jedes große Internetunternehmen im Verbraucherbereich möglich. Sichern Sie sensible Daten mit Zero-Trust-Konnektivität: Schützen Sie Ihre Agenten mit fortschrittlichen Ausgangssteuerungen und Cloudflare Mesh. Dadurch können Agenten über eine postquantenfeste Verschlüsselung eine Verbindung zu internen, privaten Diensten herstellen, die dafür ausgelegt ist, sensible Daten aus dem öffentlichen Internet fernzuhalten.

Schützen Sie Ihre Agenten mit fortschrittlichen Ausgangssteuerungen und Cloudflare Mesh. Dadurch können Agenten über eine postquantenfeste Verschlüsselung eine Verbindung zu internen, privaten Diensten herstellen, die dafür ausgelegt ist, sensible Daten aus dem öffentlichen Internet fernzuhalten. Überwachen Sie das Verhalten von Agenten mithilfe nativer Überwachbarkeit: Bei Cloudflare verfügen die Mitarbeiter standardmäßig über integrierte Tools zur Erstellung von Prüfpfaden und Sitzungsaufzeichnungen, wodurch sichergestellt wird, dass die von ihnen durchgeführten Maßnahmen sicher und konform sind.

Bei Cloudflare verfügen die Mitarbeiter standardmäßig über integrierte Tools zur Erstellung von Prüfpfaden und Sitzungsaufzeichnungen, wodurch sichergestellt wird, dass die von ihnen durchgeführten Maßnahmen sicher und konform sind. Erweitern Sie die Funktionen der Agenten mit anpassbaren Frameworks: Erweitern Sie die Funktionen von Agenten, indem Sie einfache Funktionen direkt auf der Entwicklerplattform von Cloudflare schreiben. Dadurch können Mitarbeiter ihre eigenen Tools spontan in einer sicheren, leistungsstarken Umgebung erstellen und ausführen.

Eine Partnerschaft für eine sichere KI-Infrastruktur

Die Einführung von Cloudflare Environments markiert den jüngsten Meilenstein in der laufenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zur Bewältigung der letzten Hürde bei der KI-Konnektivität. Um mehr über die Zusammenarbeit zwischen Cloudflare und Anthropic zu erfahren, sehen Sie sich bitte die folgenden Ressourcen an:

Cloudflare Blog: Claude Managed Agents on Cloudflare

Claude Managed Agents on Cloudflare Anthropic Self Hosted Sandboxes

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260519244010/de/

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Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

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