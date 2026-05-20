Die CSG-Aktie hat katastrophale Wochen hinter sich. In den letzten drei Monaten verlor der tschechische Rüstungskonzern ganze -40% seines Börsenwerts. Doch am heutigen Mittwoch meldet sich CSG mit einem Kursplus von über +11% mit einem starken Lebenszeichen zurück. Was steckt hinter der guten Performance und sollten Anleger jetzt auf einen Rebound des Rüstungstitels setzen? Starke Quartalszahlen Hinter dem heutigen Kurssprung stecken die starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de