Immer mehr junge Makler verkaufen ihr Unternehmen - nicht aus Altersgründen, sondern aus Strategie. Administrative Belastung, Wachstumsgrenzen und neue Lebensentwürfe machen den Verkauf zur bewussten Entscheidung. Ein Artikel von Pascal Wannicke, Geschäftsführer der SECHZEHN54 GmbHDer Verkauf eines Maklerunternehmens wird seit mehreren Jahren mit der Altersnachfolge verknüpft. Dieses Bild beginnt sich jedoch zu verändern, und immer häufiger entscheiden sich auch junge Makler bis ca. 45 Jahren für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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