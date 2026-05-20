Laut einer Studie von Guidewire wächst das Vertrauen von Kunden hierzulande gegenüber KI im Versicherungsbereich. Sie sind sogar aufgeschlossener als ihre europäischen Nachbarn. Zugleich wünschen sich immer mehr Verbraucher die Möglichkeit eines direkten Gesprächs mit ihrem Versicherer. Das Softwareunternehmen Guidewire hat Ergebnisse seiner jährlichen europäischen Verbraucherstudie präsentiert. Hierfür wurden über 4.000 Versicherungsnehmer in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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