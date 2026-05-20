Zur Wochenmitte geht es für die Ölpreise deutlich abwärts. Nach jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump keimt an den Börsen erneut die Hoffnung auf eine schnelle diplomatische Lösung im Iran-Konflikt auf. WTI und Brent geben daher deutlich nach.• Entlastung an den Zapfsäulen? US-Präsident Donald Trump verkündete, dass sich die Verhandlungen mit dem Iran in den "letzten Zügen" befinden.• Kräftige Abschläge: Die Rohölpreise (WTI und Brent) reagierten prompt und brachen zeitweise um mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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