Die Hackergruppe Team-PCP hat sich Zugriff auf tausende interne GitHub-Repositories verschafft und versteigert die erbeuteten Daten jetzt. Einfallstor für den Cyberangriff soll ein kompromittiertes Mitarbeiter-Gerät gewesen sein. Erst Ende März 2026 hatte die Hackergruppe Team-PCP mit einer umfangreichen Supply-Chain-Attacke auf sich aufmerksam gemacht. Dabei seien mehrere Open-Source-Projekte infiltriert und eine Infostealer-Malware eingeschleust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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