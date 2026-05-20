Johns Manville (JM), ein weltweit tätiger Hersteller von Bau- und Spezialprodukten und ein Unternehmen der Berkshire Hathaway-Gruppe, gab heute bekannt, dass Bob Wamboldt in den Ruhestand treten wird und John Vasuta mit Wirkung zum 1. August 2026 die Position des Präsidenten und Chief Executive Officer übernehmen wird.

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John Vasuta will become JM's CEO and President on August 1, 2026.

Vasuta kam 2019 als Präsident des Geschäftsbereichs Engineered Products zu Johns Manville. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats von EJ, einem weltweit führenden privaten Hersteller von Infrastrukturzugangsprodukten für die Bereiche Wasser, Abwasser, Versorgungsunternehmen, Entwässerung und Telekommunikation.

"Es ist ein außerordentliches Privileg, die Rolle des CEO zu übernehmen", sagte Vasuta. "Es ist mir eine große Ehre, unseren Kunden weiterhin zu dienen und die Mitarbeiter zu unterstützen, deren Engagement unseren Erfolg ermöglicht."

Bevor er zu JM kam, hatte John Führungspositionen bei der Bridgestone Corp. inne, darunter unter anderem die des President von Firestone Building Products International und des Senior Vice President für Global Sales, Marketing Operations. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften, einen MBA und einen Juris Doctor der University of Akron.

Johns bewährte Führungsqualitäten, seine Branchenexpertise und seine engen Beziehungen sowohl zu Kunden als auch zu Mitarbeitern machen ihn zur idealen Besetzung, um JM in die Zukunft zu führen. Er wird die 168-jährige Geschichte des Unternehmens weiterführen, indem er Mitarbeitern, Kunden, Eigentümern und anderen Interessengruppen positive und prägende Erfahrungen bietet.

"Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben Meilensteine, die die harte Arbeit und das Engagement unserer gesamten Organisation widerspiegeln", sagte Wamboldt. "Nun, da ich in den Ruhestand trete, habe ich vollstes Vertrauen in John, dessen Führung das Unternehmen zu noch größerem Erfolg führen wird."

Wamboldt trat 2003 bei Johns Manville ein und leitete nacheinander alle drei Geschäftsbereiche des Unternehmens Engineered Products, Roofing Systems und Insulation Systems -, bevor er 2020 zum Präsidenten und CEO ernannt wurde.

"Während Bobs Amtszeit hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte erzielt, und wir schätzen das Engagement und die Professionalität, die er in seine Rolle als CEO eingebracht hat", sagte Mary Rhinehart, Chair von Johns Manville. "Wir gratulieren ihm zu seinem wohlverdienten Ruhestand und freuen uns darauf, dass John auf diesem soliden Fundament auch in Zukunft weiter aufbauen wird."

Über Johns Manville

Johns Manville (JM), ein Unternehmen der Berkshire Hathaway-Gruppe (NYSE: BRK.A, BRK.B), ist ein führender Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Produkten für die Gebäudedämmung, die maschinelle Isolierung, die industrielle Isolierung, gewerbliche Dachdeckungen und Dachdämmungen sowie von Fasern und Vliesstoffen für gewerbliche, industrielle und private Anwendungen. Das seit 1858 tätige Unternehmen mit Sitz in Denver erzielt einen Jahresumsatz von über 4 Milliarden US-Dollar und nimmt in allen seinen Kernmärkten eine führende Position ein. JM beschäftigt fast 8.000 Mitarbeiter und ist an 43 Standorten in Nordamerika und Europa tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.jm.com.

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