Deutsche Forscher:innen haben einen Mars-Rover mit innovativen Rädern entwickelt, die -Â einer Wüsteneidechse gleich -Â durch Sand "schwimmen" können sollen. Das könnte Mobilität, Stabilität und Effizienz bei Einsätzen auf dem Mars verbessern. Erst seit wenigen Jahren haben Forscher:innen die Bewegungsprinzipien von Tieren wie dem Sandfisch (Scincus scincus) verstanden. Die unter anderem in der Sahara lebende Eidechse gräbt sich ein und "schwimmt" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n