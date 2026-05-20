Mereo expandiert in den Bereich der Exzedenten-Haftpflichtversicherung durch den Erwerb der Verlängerungsrechte für das Exzedenten-Haftpflichtportfolio im Energiesektor von Everen Specialty Ltd.

Mereo Insurance Limited ("Mereo") gab heute eine Transaktion zur Übernahme der Verlängerungsrechte mit Everen Specialty Ltd. ("ESL"), einem Unternehmen der Everen Group, für das "Excess Casualty Energy"-Portfolio von ESL bekannt.

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David Croom-Johnson, President Chief Executive Officer of Mereo Insurance Limited

Im Rahmen der Transaktion wird Mereo ab dem 1. Juni 2026 künftig sowohl für Neugeschäft als auch für Vertragsverlängerungen als Versicherungsträger fungieren. Das Underwriting-Team von ESL sowie die Underwriting-Systeme, die das "Excess Casualty Energy"-Portfolio betreuen, werden ebenfalls zu Mereo wechseln, unter der Leitung der ehemaligen Chief Underwriting Officer von ESL, Carla Greaves.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wird Mereo den Versicherten von ESL Versicherungsschutz ohne Unterbrechung, Zugang zu von AM Best mit "A-" bewerteten Wertpapieren sowie die Unterstützung durch die solide Kapitalbasis von Mereo bieten, während ESL die Schadenbearbeitung übernimmt und so sicherstellt, dass die Versicherten weiterhin von der zügigen, transparenten und fairen Schadenbearbeitung durch ESL profitieren.

Die Transaktion unterstützt die Vision von Mereo, sich zu einer führenden globalen Versicherungs- und Rückversicherungsplattform der nächsten Generation zu entwickeln, indem sie eine Brücke zwischen dem traditionellen Versicherungsmarkt und den Kapitalmärkten schlägt.

"Diese Transaktion passt strategisch hervorragend zu Mereo und unterstreicht unser Engagement, dem Energiemarkt dauerhafte Kapazitäten sowie einen beständigen, qualitativ hochwertigen Service zu bieten", sagte David Croom-Johnson, President und Chief Executive Officer von Mereo Insurance Limited.

"Wir freuen uns, das erfahrene Underwriting-Team von ESL willkommen zu heißen und eng mit der Everen Group zusammenzuarbeiten, um Maklern und Kunden im Vorfeld der Vertragsverlängerungen zum 1. Juni einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Wir betrachten dies als eine für beide Seiten vorteilhafte, langfristige Partnerschaft, die auf der 40-jährigen Erfolgsgeschichte von ESL auf dem Markt in Bermuda, einem soliden Geschäftsportfolio und einem erfahrenen Underwriting-Team aufbaut."

Robert Foskey, President und Chief Executive Officer der Everen Group, erklärte: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein, und wir freuen uns, dass Mereo das ESL-Portfolio für die Energiebranche im Bereich der Haftpflicht-Exzedentenversicherung weiterführen wird. Unsere Prioritäten waren von Anfang an klar: Kontinuität für die Versicherten, die auf hohe Haftungssummen angewiesen sind, eine reibungslose Übergabe für das ESL-Underwriting-Team und ein Partner, der die Service-Standards einhält, die unsere Versicherten erwarten."

"Als in Bermuda ansässiges Unternehmen, das auf die langfristige Stärke dieses Marktes setzt, freuen wir uns ebenso, dass durch diese Transaktion bedeutende überschüssige Haftungskapazitäten auf der Insel verbleiben."

Mereo und ESL arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass die neuen Richtlinien bis spätestens zum 1. Juni 2026 nahtlos umgesetzt werden. Die bestehenden Beziehungen zu Maklern und Kunden werden durch einen koordinierten Übergabeplan abgesichert.

Über Mereo:

Mereo ist ein auf Bermuda ansässiger Versicherer und Rückversicherer, der Spezialversicherungslösungen in den Bereichen Unfall-, Spezial- und Sachversicherung anbietet und über seine Niederlassung in Hamilton, Bermuda, sowohl auf proportionaler als auch auf nicht-proportionaler Basis tätig ist. Das Unternehmen verfügt über ein Finanzkraftrating von AM Best in der Stufe A- (Excellent) mit stabilem Ausblick sowie über eine solide Kapitalausstattung, die seine Fähigkeit untermauert, den Versicherungsnehmern einen kontinuierlichen Versicherungsschutz und langfristige Unterstützung zu bieten. Weitere Informationen über Mereo finden Sie unter www.mereoinsurance.com

Über die Everen Group:

Die Everen Group eine Gruppe führender Energieversicherungsgesellschaften mit Sitz auf Bermuda umfasst zwei unabhängig voneinander agierende Unternehmen, die sich ergänzende Produkte anbieten: Everen und Everen Specialty. Weitere Informationen über die Everen Group finden Sie unter www.everengroup.bm

Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an Elizabeth Deacon, Communications Manager, unter elizabeth.deacon@everengroup.bm

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