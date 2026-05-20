DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.786 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen deutschen Aktienhandel ist es - gemessen am XDAX - am Mittwochabend in der Breite leicht nach oben gegangen. Treibend wirkte, dass an der Wall Street die Gewinne im Späthandel noch leicht ausgebaut wurden. Kursbewegende Nachrichten von Unternehmensseite gab es nachbörslich nicht.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.786 24.737 +x% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2026 16:15 ET (20:15 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News