Variational, das bereits ein Krypto-Handelsvolumen von über 200 Milliarden US-Dollar abwickelt, nutzt sein gebührenfreies Modell zur Liquiditätsaggregation, um traditionelle Märkte auf die Blockchain zu bringen.

Variational, ein Protokoll für den On-Chain-Derivatehandel, hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von rund 50 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, die von Dragonfly angeführt wurde und an der sich Bain Capital Crypto, Coinbase Ventures sowie weitere strategische Investoren beteiligten. Die Finanzierung fällt mit der Einführung der ersten Real-World-Asset-Märkte (RWA) des Protokolls zusammen. Diese erste Einführung ermöglicht es Händlern, neben ihrem Krypto-Portfolio auch auf Perpetuals für ausgewählte Rohstoffe zuzugreifen, und schafft damit die Voraussetzungen dafür, dass Variational in den kommenden Monaten Liquidität direkt aus traditionellen Märkten beziehen kann.

Während die Kryptobranche im Allgemeinen versucht, die Liquidität für RWA von Grund auf in isolierten Central Limit Order Books (CLOBs) aufzubauen, führt Variational eine grundlegend andere Architektur ein. Anstatt für jeden neuen Markt von Grund auf neue Orderbücher anzulegen, bündelt Variational die Liquidität sowohl aus bestehenden traditionellen als auch aus On-Chain-Märkten und leitet sie weiter.

Durch die Lösung dieses "Kaltstart"-Problems ermöglicht Variational Händlern den Zugriff auf ein riesiges Angebot an globalen Anlagewerten von Indizes und Einzelaktien bis hin zu Devisen und Kryptowährungen und das alles über ein einziges Konto.

Im Januar 2025 startete Variational als geschlossene Beta-Phase, die nur auf Einladung zugänglich war. Seitdem hat die Handelsplattform ein Handelsvolumen von über 200 Milliarden US-Dollar über mehr als 50.000 Konten abgewickelt, ein Open Interest von über 750 Millionen US-Dollar verzeichnet und Prämien in Höhe von über 7 Millionen US-Dollar an die Händler ausgeschüttet.

"Man kann vierzig Jahre traditioneller Markttiefe nicht einfach von Grund auf in einem Krypto-Orderbuch neu aufbauen", sagte Lucas Schuermann, CEO von Variational. "Die traditionelle Finanzwelt hat dieses Problem mit dem Brokerage-Modell gelöst wir übertragen dieses Modell auf die Blockchain und bündeln die Liquidität für realwirtschaftlich besicherte Vermögenswerte dort, wo sie bereits vorhanden ist, anstatt darauf zu warten, dass sie dorthin migriert."

Die erste RWA-Version von Variational ("Phase 1") umfasst Gold, Silber, Kupfer und WTI-Rohöl. Diese erste Einführung dient dazu, die Cross-Margin-Engine des Protokolls und die On-Chain-Abwicklung unter Einsatz aggregierter krypto-nativer Liquidität einem Stresstest zu unterziehen. Sobald die Infrastruktur validiert ist, beginnt "Phase 2", in der Liquidität direkt aus TradFi-Quellen geleitet wird, mit dem Ziel, in diesem Sommer über 100 neue Märkte auf die Blockchain zu bringen.

"Orderbücher sind in Ordnung, wenn man über die nötige Liquidität verfügt, um sie zu stützen.. Doch angesichts des riesigen Volumens an risikogewichteten Aktiva ist dies meist ein Fehler. Alle anderen versuchen, Liquidität wie mit einem Strohhalm aufzusaugen, geben Millionen für Anreize aus, nur um am Ende dünne Orderbücher und volatile Preise zu erhalten", sagte Haseeb Qureshi, Managing Partner bei Dragonfly. "Das Modell von Variational umgeht dies vollständig, indem es Liquidität aus traditionellen Märkten direkt in die Blockchain einspeist. Genau das ist notwendig, damit "Perps on Everything" in großem Maßstab funktioniert."

Die Roadmap von Variational für 2026 sieht die Aufnahme weiterer RWA-Märkte, die weitere Stärkung der RWA-Liquidität durch zusätzliche Partnerschaften sowie die Veröffentlichung einer Handels-API vor. Der Fortschritt kann auf dem X-Account von Variational verfolgt werden.

Über Variational

Variational ist ein Peer-to-Peer-Handelsprotokoll für Perpetuals und allgemeine Derivate, über das bereits ein Handelsvolumen von über 200 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurde. Variational betreibt mit Omni eine gebührenfreie Handelsplattform voran, die Liquidität sowohl aus On-Chain- als auch aus traditionellen Märkten bündelt.

Variational wurde von einem erfahrenen Team mit jahrzehntelanger Erfahrung bei Unternehmen wie Google, Meta, Virtu, IMC und Jane Street gegründet und wird von führenden Investoren wie Dragonfly, Bain Capital Crypto und Coinbase Ventures unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://variational.io.

Über Dragonfly

Dragonfly ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit einem Schwerpunkt auf Kryptowährungen und einem Kapitalvolumen von 4 Milliarden US-Dollar. Seit 2017 ist Dragonfly mit einem langfristig ausgerichteten, technischen und forschungsorientierten Ansatz Vorreiter bei Innovationen im Bereich Blockchain und Kryptowährungen und hat einige der einflussreichsten Protokolle und Unternehmen der Branche bereits in einer frühen Phase unterstützt.

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