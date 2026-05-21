Aufstellung des Unternehmens für langfristiges Wachstum, betriebliche Spitzenleistungen und kontinuierliche kundenzentrische Innovation

Emergenz aus der finanziellen Restrukturierung mit verbesserter finanzieller Flexibilität und erheblich niedrigeren Schulden

Neue Besitzer und neues Board of Directors verpflichten sich zur Umsetzung der Vision, um das Geschäft auf eine neue Erfolgsstufe zu heben

Bruce Rubin wurde zum Executive Chairman und Dean Williams zum Interim Chief Executive Officer ernannt

The LYCRA Company, LLC (das "Unternehmen"), ein weltweit führender Entwickler von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranchen, wird seine umfassende finanzielle Restrukturierung erfolgreich zum Abschluss bringen und am 20. Mai 2026 aus dem Schutz von Chapter 11 heraustreten.

The LYCRA Company hat eine dauerhafte Kapitalstruktur aufgebaut, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Wachstumsstrategie durch Investitionen in Innovation, Kundenpartnerschaften und globalen Geschäftsbetrieb umzusetzen. Das Unternehmen wird mit einer erheblich verbesserten finanziellen Flexibilität und gestärkten Bilanz aus der umfassenden Umstrukturierung hervorgehen, um langfristiges Wachstum zu unterstützen. Das Unternehmen hat seine langfristige Gesamtverschuldung dann um mehr als 1,2 Milliarden USD reduziert und wird mehr als 75 Millionen USD an neuen Investitionsmitteln beschaffen. Im Verlauf des Verfahrens wurde der Betrieb ohne Unterbrechung fortgesetzt, und alle Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitenden, Kunden und Verkäufern wurden eingehalten.

The LYCRA Company wird von neuen Kapitaleignern unterstützt. Die neuen Besitzer sind Investmentfonds mit globaler Präsenz, bereits langfristige Investoren in die Wertpapiere des Unternehmens. Zusammen bringen sie tiefgreifende Erfahrung und hohes Engagement für das Unternehmen, seine Produkte und Marken mit, und sie sind bestrebt, auf die positive Dynamik des Restrukturierungsverfahrens aufzubauen und in den künftigen Erfolg des Unternehmens zu investieren.

Dean Williams, Chief Financial Officer des Unternehmens, wurde zum Interim Chief Executive Officer ernannt. Williams bekleidet diese Position auf vorläufiger Basis, während eine Suche nach einem CEO auf Dauer durchgeführt wird. Williams ist seit dessen Gründung vor über sieben Jahren für das Unternehmen tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung in Finanzführung, strategischer Planung und betrieblichem Management und ist damit bestens aufgestellt, The LYCRA Company durch die nächste Phase zu führen. Gary Smith, der bisherige Chief Executive Officer des Unternehmens, ist aus dem Amt und aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Das Unternehmen hat zudem ein neues Board of Directors ernannt, in dem Bruce Rubin, eine Führungskraft mit mehr als 45-jähriger Erfahrung in den Bereichen Energie und Chemikalien, das Amt des Executive Chairman bekleidet. Rubin erklärte: "Mit einem festgefügten Fundament ist The LYCRA Company jetzt gut aufgestellt, um betriebliche Spitzenleistungen zu erzielen, die Innovationsarbeit zu beschleunigen, unsere Kundenpartnerschaften zu vertiefen und wieder in unsere hochwertigen Produkte zu investieren. Wir freuen uns darauf, unseren unverkennbaren und zuverlässigen Marken in Zukunft zum Wachstum zu verhelfen. Wir möchten Gary Smith und dem ausscheidenden Board of Directors unseren herzlichen Dank für ihre stetige Führungsarbeit aussprechen, mit der sie das Unternehmen durch diese entscheidende Phase geleitet haben. Das Board freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Dean Williams einer außerordentlichen und zuverlässigen Führungspersönlichkeit während wir das Unternehmen für künftige Erfolge positionieren."

Die sonstigen Mitglieder des Führungsteams der The LYCRA Company verbleiben im Amt und werden eng mit Dean Williams und anderen wichtigen Stakeholdern zusammenarbeiten, um den Weg des Unternehmens in die Zukunft zu beschleunigen.

"Die Emergenz ist ein entscheidender Augenblick für The LYCRA Company", sagte Dean Williams, Interim Chief Executive Officer. "Wir sind künftig ein finanziell stärkeres und präziser fokussiertes Unternehmen, das für Wachstum aufgestellt ist. Diesen Meilenstein hätten wir ohne unsere Teammitglieder nicht erreicht, denn deren Widerstandskraft, Engagement und Verpflichtung gegenüber unseren Kunden haben uns in die Lage versetzt, dieses Verfahren ohne Unterbrechungen zu durchlaufen. Es bleibt zwar noch einiges zu tun, bis wir unser volles Potenzial verwirklichen, aber wir waren nie besser dafür aufgestellt."

The LYCRA Company wird in dieser Angelegenheit von Linklaters LLP und Haynes Boone, LLP juristisch, von Houlihan Lokey als Investment Banker und von FTI Consulting in Finanz- und Kommunikationsfragen beraten.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der führenden Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für nachhaltige Produkte, technisches Know-how und Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die auf die Verbraucherwünsche nach Komfort und dauerhafter Leistung zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

LYCRA ist eine Marke der The LYCRA Company.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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