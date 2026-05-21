Zwei neue Funktionen bieten Herstellern mit mehreren Standorten standardisierte Arbeitsabläufe, rückverfolgbare Aufzeichnungen und automatisierte Berichterstellung über alle Werke hinweg.

Factbird gibt heute zwei wichtige Neuerungen seiner Plattform für Fertigungsintelligenz bekannt: Quality Compliance sowie Factbird Reports.

Beide befassen sich mit einem Problem, das sich mit dem Wachstum der Hersteller verschärft. Mehr Standorte bedeuten mehr Vielfalt in der Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird. Mehr Regulierung bedeutet mehr Dokumentationsaufwand für die Teams an vorderster Front. Und mehr Daten, die über verschiedene Systeme verstreut sind, verlangsamen Entscheidungen oft eher, als dass sie sie beschleunigen. Bisher waren dafür umfangreiche IT-Projekte und monatelange Implementierungsphasen erforderlich.

"Unternehmen sollten sich nicht zwischen Leistungsfähigkeit und Einfachheit entscheiden müssen", sagte Mogens Arne Hansen, Chief Technology and Product Officer bei Factbird. "Mit Quality Compliance und Reports können Sie standardisierte, auditfähige Abläufe und automatisierte Leistungsberichte für alle Standorte einrichten innerhalb weniger Tage implementiert und direkt von den Mitarbeitern vor Ort genutzt."

Quality Compliance: standardisierte, konforme Abläufe an allen Standorten

Regulierte Hersteller in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika sowie Medizinprodukte sehen sich mit einem wachsenden Dokumentationsaufwand konfrontiert. Die Vorbereitung auf Audits erfolgt reaktiv, Qualitätsabweichungen bleiben unentdeckt, und an jedem Standort treten immer wieder dieselben Compliance-Lücken auf und zwar in vervielfachtem Ausmaß.

Quality Compliance schließt diese Lücke durch die Digitalisierung der Qualitätsdokumentation in der Fertigung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einschließlich FDA 21 CFR Part 11. Zu den wichtigsten Funktionen zählen elektronische Signaturen, die mit einzelnen Benutzern verknüpft sind, automatisch generierte, mit Zeitstempeln versehene Prüfpfade, Zugriffskontrollen, die die Freigabe auf autorisiertes Personal beschränken, sowie ein KI-basierter "Activity Creator", der bestehende Papierformulare innerhalb weniger Minuten in strukturierte digitale Arbeitsabläufe umwandelt.

Da die Lösung in die Factbird-Plattform integriert ist und nicht als eigenständiges System bereitgestellt wird, sind für den Einstieg keine neuen Integrationen, kein separater Anbieter und kein langwieriges Validierungsprojekt erforderlich.

Reports: die richtigen Daten, für die richtige Rolle, zur richtigen Zeit

Für viele Hersteller sind die Daten an sich nicht das Problem. Ihre Schwierigkeiten bestehen vielmehr darin, dass ihre Daten fragmentiert sind, nur langsam bei denjenigen ankommen, die sie benötigen, und ohne spezielle Tools zu komplex für die Nutzung sind. Wenn sich dies über mehrere Standorte hinweg summiert, steigt das Risiko, dass Entscheidungen auf der Grundlage uneinheitlicher Zahlen getroffen werden.

Factbird Reports basiert direkt auf den Live-Produktionsdaten aus der Fertigung. Es bietet allen Mitarbeitern im Unternehmen automatisierten und sofortigen Zugriff auf standardisierte Produktionskennzahlen, ohne dass BI-Tools, IT-Experten oder manuelle Berichterstellungsarbeiten erforderlich sind.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein "No-Code"-Report-Builder, der zeitgesteuerte Versand von E-Mails in beliebigen Intervallen sowie die standortübergreifende Berichterstellung mit standardisierten KPIs, sodass die Leistung über alle Werke hinweg einheitlich verglichen werden kann. Schichtleiter sehen unmittelbar nach Schichtende, was während der Schicht passiert ist; Werksleiter können Trends ganz einfach einsehen, ohne eine Tabelle aufrufen zu müssen, und die Geschäftsleitung erhält eine standortübergreifende Zusammenfassung, die automatisch zugestellt wird und auf deren Grundlage sofort Maßnahmen ergriffen werden können.

Verfügbarkeit

Quality Compliance ist ab sofort in der Connected Operations-App von Factbird verfügbar. Reports ist ab dem 20. Mai 2026 in der Factbird Production Insights App verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.factbird.com.

Über Factbird

Factbird ist eine Manufacturing-Intelligence-Suite, die Echtzeit-Produktionsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt und so Herstellern dabei hilft, Verschwendung zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Seit 2016 nutzen Hersteller weltweit Factbird, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. Das Unternehmen ist in 40 Ländern vertreten und unterhält Niederlassungen in Dänemark, den USA und Deutschland.

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