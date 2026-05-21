Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, hat heute die Klarna Shopping Search-App in ChatGPT eingeführt, um das Entdecken von Produkten in Echtzeit direkt in die Unterhaltung zu integrieren.

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The Klarna Shopping Search app is live in ChatGPT

Die Markteinführung erfolgt in einer Zeit, in der die KI-gestützte Produktsuche den Online-Handel von Grund auf verändert: Während der Weihnachtssaison 2025 verzeichnete der Traffic von KI-Plattformen zu Einzelhandelswebsites einen Anstieg von fast 700 und die Konversionsrate dieser Käufer lag um 31 höher.

Bisher mussten Verbraucher, die KI-Modelle um Hilfe beim Einkaufen baten, neue Browser-Tabs öffnen, konkurrierende Websites durchsuchen und nicht mehr aktuelle Preise abgleichen. Mit der Klarna Shopping Search-App in ChatGPT können sie einfach beschreiben, was sie suchen, und erhalten sofort visuelle Ergebnisse mit aktuellen Preisen, Angaben zur Verfügbarkeit und Angebote verschiedener Händler innerhalb derselben Unterhaltung. Anschließend leitet die Klarna Shopping Search-App die Nutzer nahtlos auf die Website des Händlers weiter, um den Kauf abzuschließen.

Unterstützt wird das Erlebnis durch den Product Search MCP-Server von Klarna, der ChatGPT mit den Live-Commerce-Daten von Klarna verbindet, die mehr als 100 Millionen Produkte und 400 Millionen Händlerangebote in 13 Märkten umfassen. Die Daten werden direkt in ChatGPT eingebunden, sodass Käufer die gewünschten Produkte finden können, bevor sie zum Kauf an den Händler weitergeleitet werden. Für Händler eröffnet Klarna Shopping Search im Moment der Kaufentscheidung einen neuen, hochgradig absichtsorientierten Entdeckungskanal. Einzelhändler erscheinen in den organischen Suchergebnissen basierend auf Relevanz und haben die Möglichkeit, durch klar gekennzeichnete gesponserte Platzierungen ihre Sichtbarkeit zu steigern.

"Bereits heute nutzen Millionen von Menschen ChatGPT, um herauszufinden, was sie möchten", so David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna. "Wir binden unser Händlernetzwerk direkt in diesen Moment ein. Ein Verbraucher, der letzte Woche noch zwanzig Minuten mit dem Vergleichen von Tabs verbracht hätte, erhält jetzt in einer einzigen Unterhaltung eine konkrete Antwort, wodurch ein nahtloseres Erlebnis von der Idee bis zum Kauf geschaffen wird."

Die Klarna Shopping Search-App ist ab sofort in ChatGPT verfügbar.

Anmerkung der Redaktion:Um in ChatGPT auf die Klarna Shopping Search-App zuzugreifen, klicken Sie in der Seitenleiste auf "Apps" und suchen Sie nach "Klarna Shopping Search". Wenn Sie die App zuvor noch nicht verwendet haben, wählen Sie "Verbinden" und folgen Sie den Anweisungen, um die Verbindung zur App herzustellen. Wenn Sie bereits verbunden sind, klicken Sie auf "Chat starten" und beschreiben Sie, wonach Sie suchen, um direkt in der Unterhaltung Produkt-Ergebnisse in Echtzeit anzusehen.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 119 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Kategorie: Partnerschaftsnachrichten

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