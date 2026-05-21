EQS-News: BLUETTI / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

BLUETTI gewinnt Innovationspreis auf der Poland Electronics Show 2026 für seine intelligente integrierte Solarlösung für Balkone



21.05.2026 / 04:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



WARSCHAU, Polen, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Am 19. Mai 2026 präsentierte BLUETTI auf der Electronics Show 2026 in Warschau, einer der einflussreichsten Messen für Unterhaltungselektronik und Technologie in Mittel- und Osteuropa, sein Portfolio an Energielösungen aus einer Hand, das tragbare Kraftwerke, Energiespeicher für Privathaushalte und Energiespeicherlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen umfasst. Die BLUETTI Balco-Serie (Balco 260, Balco 500 und Balco Transfer Hub) wurde auf der Veranstaltung mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung werden innovative Technologien und Lösungen mit bahnbrechendem Potenzial in der Branche gewürdigt. Es ist das erste Mal, dass BLUETTI die Balco-Serie offline der lokalen Öffentlichkeit vorstellt und damit auf großes Interesse bei lokalen Anwendern, Händlern und Branchenexperten stößt. Eine der Innovationen der Balco-Serie ist das Smart Wireless Interconnected System. Mit BLUETTI Space können bis zu sechs Geräte der Balco-Serie drahtlos über Wi-Fi mit dem Stromkreis des Haushalts verbunden werden. Balco 260 unterstützt den Anschluss von bis zu fünf BC 260 Erweiterungsbatterien, was eine Gesamtkapazität von bis zu 15 kWh ermöglicht. Darüber hinaus funktioniert die Balco-Serie reibungslos mit dem Smart Meter von BLUETTI und externen Plattformen wie Shelly, Everhome und Smart Home-Systemen wie Google Home, Amazon Alexa und Home Assistant. BLUETTI senkt auch die Eintrittsschwelle erheblich. Balco 260 und Balco 500 vereinen MPPT-Regler, Mikro-Wechselrichter, Batterien und Sicherheitsmodule in einer kompakten Einheit. In Verbindung mit dem magnetisch verdrahteten Smart S Meter von BLUETTI ermöglicht das System eine Plug-and-Play-Installation. Um den Wert bestehender Geräte zu maximieren, hilft Balco Transfer Hub Nutzern auch dabei, ihre tragbaren Kraftwerke (einschließlich aller Produkte von BLUETTI und Drittanbietern) in ein netzgekoppeltes PV-Balkonsystem zu verwandeln. Die Balco-Serie erhielt den Innovationspreis für ihre intelligente integrierte Balkon-Solarlösung. Dieser Erfolg ist nicht nur eine starke Bestätigung für das technische Know-how von BLUETTI, sondern auch ein Beweis für den wachsenden Trend zu flexiblen, szenarienorientierten und intelligenten Energielösungen für Privathaushalte in ganz Europa. Informationen zu BLUETTI BLUETTI ist seit 2013 ein technologischer Vorreiter im Bereich der sauberen Energie und hat sich auf innovative tragbare Kraftwerke sowie Heimakkus zur Notstromversorgung bei Stromausfällen spezialisiert. Mit interner Forschung und Entwicklung sowie eigener Fertigung und einem wachsenden Patentportfolio setzt BLUETTI in der Branche immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit und unterstützt damit über 3,5 Millionen Nutzer in mehr als 120 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bluetti.com/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2984051/20260520000524_99_2.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bluetti-gewinnt-innovationspreis-auf-der-poland-electronics-show-2026-fur-seine-intelligente-integrierte-solarlosung-fur-balkone-302778400.html



21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News