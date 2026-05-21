Köln (ots) -In einem exklusiven Interview mit dem WDR äußert sich ein ehemaliger Häftling aus der JVA Euskirchen. Der Mann (Name der Redaktion bekannt) trat im Frühsommer 2004 wegen Internetbetrugs seine fast halbjährige Haft an. Die Vorwürfe, von denen er im Interview erzählt, ähneln jenen, mit denen die JVA Euskirchen seit zwei Wochen in den Schlagzeilen ist: Anfang Mai haben Polizeibeamte die JVA und mehrere Wohnungen durchsucht, weil Mitarbeitende der JVA gegen Geld etwa vor bevorstehenden Kontrollen gewarnt haben sollen.Vergangene Woche wurde zudem bekannt, dass ein Generalschlüssel und Transponder aus der Justizvollzugsanstalt fehlen. Auch die Politik beschäftigt der Fall, er soll am heutigen Donnerstag im Innenausschuss des Landtags besprochen werden.Folgende Zitate stehen ab sofort zur freien Verfügung (bei Quellennennung WDR):"In der Kleiderkammer habe ich mehrfach, also mehr als 50 Mal, mitbekommen, wie Beamte mit Gefangenen Geld getauscht haben gegen Urlaub, also gegen gewisse Privilegien wie Einkaufsausgang oder Hafturlaub.""Ein Gefangener ist zu einem höheren Beamten in der Kleiderkammer gekommen und hat dort Geld übergeben. Und derjenige hat ihm dann eben bestätigt: An diesem Wochenende kannst du raus.""Das waren 250 Euro für einen Einkaufsausgang, 500 Euro für ein Wochenende zu Hause. In dieser Zeit haben allein die zwei Beamten in der Kleiderkammer ich schätze mal 60.000 bis 100.000 Euro eingenommen.""Ich habe ja auch Urlaubsanträge legal abgegeben. Und habe dann bei einer Absage auch durchaus mal die Antwort bekommen von Beamten, dass das gegen Geld machbar wäre, dass ich doch in den Urlaub fahren kann."Das Justizministerium NRW verweist auf WDR-Anfrage darauf, dass aus dem Jahr 2004 kein Vorwurf der Vorteilsgewährung gegen Geld bekannt sei - und verweist auf gesetzliche Tilgungsvorschriften im Disziplinargesetz.Pressekontakt:WDR Newsroom 0221-220-8787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6278910