Neue Goldfunde! Hochgradige Kanal- und Panelproben, ein wachsender mineralisierter Korridor und ein noch junges Explorationssystem könnten stärker in den Fokus rücken.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 21.05.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Back-Arc-Metallgürtel in Peru entstand durch Subduktionsprozesse hinter der Andenkette. Vulkanismus und hydrothermale Prozesse führten dort zur Bildung bedeutender Lagerstätten von Kupfer, Gold, Silber und Zink. Damit gehört Peru seit Langem zu den wichtigsten Bergbauregionen der Welt. Bekannte Bergbaustandorte wie Cerro de Pasco, La Oroya und Cajamarca zeigen, welche metallische Bedeutung dieses Umfeld besitzt. Auch internationale Bergbaukonzerne wie Glencore, Newmont und Southern Copper sind in Peru aktiv.

Genau in diesem Umfeld arbeitet Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y), ein Explorationsunternehmen dessen Reiz nicht in laufendem Cashflow liegt, sondern in der Frage, ob Hannan in einem wenig erforschten Teil des peruanischen Back-Arc-Gürtels ein größeres Gold-Kupfer-System nachweisen kann.

Neue Goldfunde stärken das Potenzial in Peru!

Die jüngsten Oberflächenarbeiten am Previsto-Zielgebiet liefern dafür aus Sicht des Unternehmens weitere positive Hinweise. Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Gold- und Kupferziele in Peru. Im Mittelpunkt steht das Valiente-Kupfer-Gold-Projekt.

Quelle: Hannan Metals

Besonders spannend ist dort das Previsto- bzw. Previsto-Central-Zielgebiet, das nach Unternehmensangaben innerhalb eines bislang wenig erforschten Back-Arc-Metallgürtels östlich der Anden liegt und Potenzial für porphyrische Kupfer-Gold- sowie epithermale Goldmineralisierung besitzt.

Hochgradige Gold-Zone deutlich erweitert!

In der Pressemeldung vom 4. Mai 2026 meldete Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) deutliche Fortschritte am zu 100% kontrollierten Previsto-Central-Zielgebiet in Peru. Nach dem zuvor veröffentlichten Hauptkanal mit 135,2 m bei 1,3 g/t Gold kehrte das Unternehmen in das hochgradige Kerngebiet zurück und testete die umliegende Fläche systematisch quer zur bekannten Struktur. Laut Hannan wurden innerhalb einer rund 110 m x 20 m großen Fläche 68 Kanalproben mit zusammen 77,8 m Probenlänge sowie zwei Panelproben entnommen. Alle diese Proben lieferten Goldmineralisierung. Das ist für einen frühen Explorer ein starkes technisches Signal, schon ab der Oberfläche.

Quelle: Hannan Metals (Meldung vom 04.05.2026, Kanalproben)

Besonders hervorzuheben sind mehrere starke Goldabschnitte. Ein Kanalabschnitt lieferte 18,7 m mit durchschnittlich 2,1 g/t Gold und 9 g/t Silber, einschließlich 14,8 m mit 2,5 g/t Gold und 10 g/t Silber. Ein weiterer Kanalabschnitt ergab 18,0 m mit 0,9 g/t Gold und 9 g/t Silber, darunter 4,9 m mit 3,2 g/t Gold und 27 g/t Silber. Spitzenwerte erreichten bis zu 11,2 g/t Gold. Ergänzend dazu meldete Hannan Panelproben (größere Flächenbereiche) mit durchschnittlich rund 6,0 g/t Gold.

Quelle: Hannan Metals (Meldung vom 04.05.2026, Panelproben)

Wichtig für die fachliche Einordnung: Die gemeldeten Kanalproben beziehen sich auf die beprobten Aufschlüsse an der Oberfläche, tatsächliche Mächtigkeiten sind in diesem Stadium noch nicht bekannt. Panelproben sind selektiver Natur und nicht zwangsläufig repräsentativ für Durchschnittsgehalte des gesamten Projektgebiets.

Geologisches Potenzial mit Seltenheitswert!

Von besonderer Bedeutung ist die geologische Interpretation des Previsto-Systems. Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) interpretiert die hochgradigen Goldaufschlüsse bei Previsto Central als obere Erosionsniveaus eines alkalischen epithermalen Systems. Solche Systeme können weltweit sehr bedeutende Goldlagerstätten ausbilden. Hannan verweist in seinen Unterlagen auf geologische Analogien zu bekannten alkalischen Goldsystemen wie Cripple Creek, Emperor und Tuvatu. Entscheidend bleibt nun, ob sich die an der Oberfläche sichtbaren Hinweise durch Bohrungen in der Tiefe bestätigen lassen.

Zusätzlichen Rückenwind liefert die regionale Ausdehnung. In der Meldung vom 20. April 2026 berichtete Hannan, dass sich der prospektive Korridor bei Previsto auf rund 13 Kilometer erweitert habe. Das Unternehmen arbeitet parallel daran, die nächsten Genehmigungs- und Explorationsschritte vorzubereiten. Nach Unternehmensangaben sollen weitere Feldarbeiten, Bodenproben, Kartierungen und perspektivisch Bohrprogramme helfen, das System besser zu verstehen. Für Anleger ist genau diese Phase chancenreich: Noch gibt es keine Ressource und keine Wirtschaftlichkeitsstudie, aber die Kombination aus hochgradigen Oberflächenproben, wachsendem Korridor und bislang wenig erforschtem Gebiet macht die Story spekulativ interessant.

Chancenreiches Projekt mit typischen Explorationsrisiken!

Trotz der vielversprechenden Explorationsergebnisse bleibt Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ein früher Explorer. Damit verbunden sind typische Risiken: Es gibt bislang keine NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für Previsto, keine Wirtschaftlichkeitsstudie, keinen Produktionsentscheid und keine Garantie, dass Oberflächenproben später wirtschaftlich abbaubare Lagerstätten im Untergrund bestätigen. Hinzu kommen Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Länder-, Standort-, Rohstoffpreis- und Wechselkursrisiken. Gerade deshalb sollten die starken Goldzahlen als positiver Explorationshinweis verstanden werden - nicht als Nachweis einer bereits wirtschaftlichen Lagerstätte.

Von Hannan Metals bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Hannan Metals.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-further-drilling-at-valiente-in-2026-with-district-scale-potential/

Fazit: Hannan Metals bleibt eine spekulative Gold-Kupfer-Chance in Peru!

Mit den neuen hochgradigen Goldfunden untermauert Hannan Metals Ltd. (WKN: A2DJ8Y) das Potenzial seines Valiente-Projekts und des Previsto-Zielgebiets im wenig erforschten peruanischen Back-Arc-Metallgürtel.

Besonders die Erweiterung der mineralisierten Zone, die 13 km-Korridor-These und die geologische Einordnung als alkalisches Porphyr-/Epithermal-System machen Hannan (WKN: A2DJ8Y) aus Explorationssicht interessant. Sollte es dem Unternehmen gelingen, die bisherigen Oberflächenfunde durch zukünftige Bohrprogramme zu bestätigen und die Genehmigungs- und Finanzierungswege erfolgreich weiterzugehen, könnte die Aktie für spekulative Rohstoffinvestoren deutlich stärker in den Fokus rücken.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Hannan Metals Ltd.; Unternehmensmeldung vom 04.05.2026 "Hannan Doubles High-Grade Footprint at Previsto Central, Every Channel Mineralized, Peru" Unternehmensmeldung vom 20.04.2026 "Hannan Doubles Prospective Corridor To 13 Km At Previsto, Peru" Unternehmensmeldung vom 01.04.2026 "Hannan Announces High-Grade Gold And New Copper Zone Extend Previsto Project, Peru" Hannan Metals Projektinformationen Valiente; Commodity-TV; SRC-Rohstoff-Reports; eigener Research und redaktionelle Einordnung. Technische Angaben zu Hannan beruhen auf den Unternehmensmeldungen; die technischen Inhalte der Hannan-Meldungen wurden nach Unternehmensangaben von Michael Hudson, FAusIMM, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Quelle Intro-Bild. Stock.adobe.com; big-chance-just-ahead

Dieser Werbeartikel wurde am 20.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt und für die geplante Veröffentlichung am 20.05.2026 redaktionell aktualisiert.

Wesentliche Risiken: Explorationsrisiken, fehlende Ressourcenschätzung/Wirtschaftlichkeitsstudie, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Länder-/Standort-, Rohstoffpreis- und Wechselkursrisiken, mögliche technische Rückschläge sowie das Risiko des Totalverlusts. Wesentliche Chancen: zusätzliche positive Explorationsergebnisse, erfolgreiche Bohrbestätigung, Genehmigungsfortschritte, Rohstoffpreisrückenwind und zunehmende Wahrnehmung eines bislang wenig beachteten Explorationssystems.

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