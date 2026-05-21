BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn rechnet am Pfingstwochenende vor allem am Freitag und Montag mit vielen Fahrgästen und entsprechend vollen Zügen. "Besonders viele Reisende werden zwischen den großen Metropolen erwartet, beispielsweise zwischen Berlin und München, Frankfurt und München oder Hamburg und Berlin", sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, besonders an diesen Tagen einen Sitzplatz zu reservieren. Wer nicht mit zuggebundenen Fahrkarten unterwegs ist, könne sich zudem online genauer über die erwartete Auslastung der Züge informieren.

Bereits am Himmelfahrtswochenende waren die Züge der Bahn gut gefüllt. "In diesem Jahr haben vor allem die weiter hohen Spritpreise und das neue Last Minute Ticket dazu geführt, dass die Nachfrage deutlich über unseren Erwartungen lag", sagte kürzlich Fernverkehrsvorstand Michael Peterson. Allein am vergangenen Sonntag seien rund 420.000 Menschen mit ICE- und Intercity-Zügen unterwegs gewesen./nif/DP/zb