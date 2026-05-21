Die USA sehen bei den Gesprächen mit dem Iran Fortschritte. Gleichzeitig belasten Spannungen zwischen Washington und Israel die diplomatischen Bemühungen. US-Präsident Donald Trump soll am Dienstag ein angespanntes Telefonat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geführt haben, der einem möglichen Abkommen kritisch gegenübersteht.Das Wichtigste in Kürze: • Die USA sehen Fortschritte in den Gesprächen mit dem Iran, während Trump zugleich erneut mit möglichen Angriffen droht.• Irans Führung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär