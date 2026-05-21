DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. Mai
=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz April 07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,7 zuvor: 46,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,4 zuvor: 48,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,4 *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV *** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV *** 10:00 DE/Lanxess AG, HV *** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV *** 10:00 DE/Vonovia SE, HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV 10:00 LU/SAF-Holland SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 47,7 zuvor: 47,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,6 zuvor: 52,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,6 zuvor: 48,8 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz März 10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,7 *** 11:00 DE/United Internet AG, HV 11:30 EU/Frühjahrsprognose 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -5,5% gg Vm zuvor: +10,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -10,8% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 211.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: 19,0 Punkte zuvor: 26,7 Punkte *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,5 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai PROGNOSE: -20,3 zuvor: -20,6 17:30 GB/EZB-Direktor Elderson, Rede an der University of Oxford 18:20 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ULI Triangle Capital Markets Lunch - *** EU/Frühjahrsprognose EU-Kommission - GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Cutler's Feast ===
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May 21, 2026 00:35 ET (04:35 GMT)
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