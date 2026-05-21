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Dow Jones News
21.05.2026 07:09 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. Mai

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. Mai 

=== 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz April 
  07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q 
  07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis 
  08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: 46,7 
     zuvor:  46,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 47,0 
     zuvor:  47,6 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: 52,0 
     zuvor:  52,8 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: 47,0 
     zuvor:  46,9 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 48,4 
     zuvor:  48,4 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: 51,0 
     zuvor:  51,4 
*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV 
*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV 
*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV 
*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV 
*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV 
  10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 
  10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV 
  10:00 LU/SAF-Holland SE, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: 47,7 
     zuvor:  47,6 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: 51,6 
     zuvor:  52,2 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 48,6 
     zuvor:  48,8 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz März 
  10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  52,7 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  53,7 
*** 11:00 DE/United Internet AG, HV 
  11:30 EU/Frühjahrsprognose 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April 
     Baubeginne 
     PROGNOSE: -5,5% gg Vm 
     zuvor:  +10,8% gg Vm 
     Baugenehmigungen 
     PROGNOSE: +1,3% gg Vm 
     zuvor:  -10,8% gg Vm 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 210.000 
     zuvor:  211.000 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai 
     PROGNOSE: 19,0 Punkte 
     zuvor:  26,7 Punkte 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:  51,0 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
     PROGNOSE: 53,7 
     zuvor:  54,5 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai 
     PROGNOSE: -20,3 
     zuvor:  -20,6 
  17:30 GB/EZB-Direktor Elderson, Rede an der University of Oxford 
  18:20 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ULI Triangle 
     Capital Markets Lunch 
 
    - *** EU/Frühjahrsprognose EU-Kommission 
    - GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Cutler's Feast 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

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May 21, 2026 00:35 ET (04:35 GMT)

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