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RENTENREFORM - Die Expertenkommission zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung will nach einem Bericht der Bild-Zeitung die Anhebung des Renteneintrittsalters bis auf 70 Jahre empfehlen. Demnach soll die Grenze schrittweise bis Anfang der 2060er Jahre von bald 67 Jahren auf dann 70 Jahre steigen, berichtet Bild unter Berufung auf Kommissionskreise. Denkbar sei, dass das Renteneintrittsalter Anfang der 2040er Jahre auf 68 und Anfang der 2050er Jahre auf 69 steige und dann zehn Jahre später erneut um ein Jahr erhöht werde. Zur Stabilisierung der Rentenfinanzen will das 13-köpfige Gremium außerdem ein Absenken des Rentenniveaus bis auf 46 Prozent vorschlagen. Aktuell sind es etwas mehr als 48 Prozent. Kontrovers sei die Frage, ob auch Beamte künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten, schreibt Bild. Derzeit gebe es dafür aber keine Mehrheit. Die Rentenkommission will ihren Bericht offiziell am 30. Juni präsentieren. (Bild-Zeitung)

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May 21, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

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