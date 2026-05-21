© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comIntuit liefert beim Gewinn mehr als erwartet und hebt die Prognose an. Trotzdem rauscht die Aktie nachbörslich um mehr als 13 Prozent ab. Der Grund: ein radikaler Umbau mit Tausenden Jobs weniger.Auf den ersten Blick sieht bei Intuit vieles besser aus als befürchtet. So verdiente der Anbieter von TurboTax und QuickBooks im dritten Geschäftsquartal bereinigt 12,80 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG lediglich 12,57 US-Dollar erwartet. Doch genau hier beginnt der Börsen-Schock: Die Aktie brach nach Börsenschluss um 13 Prozent ein. Grund ist ein drastischer Umbau. Intuit will rund 17 Prozent seiner Vollzeitbelegschaft streichen. Auf Basis von zuletzt 18.200 Beschäftigten wären das …Den vollständigen Artikel lesen
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