Berlin (ots) -- Big-Tech-Plattformen dominieren Werbemarkt mit 50 Prozent Gesamtanteil immer stärker: "Es drohen signifikante Einbußen bei Medienvielfalt und demokratischer Öffentlichkeit".- VAUNET appelliert an Politik, mit höchster Priorität Finanzierungsgrundlagen privater Medienunternehmen zu sichern und ein Level-Playing-Field zu den Plattformanbietern zu schaffen.Der VAUNET - Verband Privater Medien prognostiziert für die Werbeumsätze der TV-, Videostreaming- und Audio-Medien in Deutschland für 2026 ein Umsatzwachstum von 4,3 Prozent von 6,28 auf 6,55 Milliarden Euro. 2025 betrug der Zuwachs lediglich 0,9 Prozent.Dabei setzt sich der Trend der Vorjahre fort: Während die nach wie vor umsatzstärksten klassischen linearen Mediengattungen zunehmend unter Refinanzierungsdruck geraten, wächst der Streamingmarkt. Davon profitieren vor allem die globalen Big-Tech-Plattformen. Allein auf die größten, Alphabet, Amazon, ByteDance und Meta, entfallen 2026 voraussichtlich 72 Prozent der Werbeumsätze im Bereich Videostreaming. Diese Zahlen präsentierte der VAUNET heute mit seiner jährlichen Frühjahrsprognose zur Entwicklung der TV-, Videostreaming- und Audio-Werbesegmente, die anlässlich der Jahresversammlung des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) veröffentlicht wurde.Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Die Entwicklung der Werbeumsätze spiegelt die rasant voranschreitende Transformation im Medienmarkt wider: Während TV und Radio nach wie vor die umsatzstärksten Segmente sind, gewinnen die Streamingangebote kontinuierlich an Relevanz. Die privaten Medienanbieter sind wichtige Treiber und Gestalter dieser Transformation. Sie verlieren dabei aber erheblich Werbemarktanteile an die Big-Tech-Plattformen, die niederschwelliger reguliert ihre Marktmacht und Gatekeeper-Funktion ausspielen können. Jeder zweite Euro im deutschen Werbemarkt fließt bereits an die großen globalen Big-Tech-Plattformen. Damit erodieren die Finanzierungsgrundlagen der klassischen Medienangebote zunehmend."Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Private TV-, Videostreaming- und Audiomedien sichern mit ihren journalistischen und kreativen Inhalten Meinungsvielfalt und Demokratie gegen Desinformation vor allem auf den Big-Tech-Plattformen und sozialen Netzwerken. Gleichzeitig fungieren diese Plattformen als Gatekeeper und schöpfen einen immer größeren Anteil der Werbeerlöse ab - zulasten der Medienfinanzierung. Wird diese Entwicklung nicht gestoppt, drohen unmittelbar und perspektivisch signifikante Einbußen bei Medienvielfalt und demokratischer Öffentlichkeit. Bund, Länder und Europa müssen deshalb jetzt mit höchster Priorität die Finanzierungsgrundlagen und wirtschaftlichen Spielräume privater Medienunternehmen sichern und stärken und ein Level-Playing-Field zu den Plattformanbietern schaffen."BewegtbildwerbungLaut VAUNET-Frühjahrsprognose sollen die Bewegtbildwerbeumsätze in Deutschland 2026 um voraussichtlich 261 Millionen Euro bzw. 4,8 Prozent auf 5,73 Milliarden Euro steigen. Davon entfallen 3,12 Milliarden Euro auf die Fernsehwerbung mit einem Umsatzrückgang in Höhe von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Werbung in gestreamten Bewegtbildangeboten wird um 18 Prozent auf rund 2,61 Milliarden Euro wachsen.2025 verzeichnete die Fernsehwerbung einen Umsatzrückgang von 9,2 Prozent auf 3,25 Milliarden Euro (2024: 3,58 Mrd. Euro), während die Werbeumsätze im Bereich Instream-Video zweistellig um 22,3 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro (2024: 1,81 Mrd. Euro) anstiegen. Insgesamt stieg der Umsatz in der Bewegtbildwerbung 2025 damit um 1,4 Prozent auf 5,47 Milliarden Euro (2024: 5,39 Mrd. Euro).AudiowerbungLaut VAUNET-Prognose steigen die Werbeumsätze in Audioangeboten 2026 insgesamt um voraussichtlich 1,3 Prozent bzw. 11 Millionen Euro auf 821 Millionen Euro. Für den Bereich der Radiowerbung erwartet der Verband eine stabile Umsatzentwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 677 Millionen Euro und für die Werbung in gestreamten Audioangeboten einen Anstieg von 8 Prozent auf 144 Millionen Euro.2025 gingen die Netto-Werbeumsätze im Radio um 4,3 Prozent auf 677 Millionen Euro zurück (2024: 707 Mio. Euro). Der Bereich Streaming-Audiowerbung verzeichnete ein Umsatzplus von 11,0 Prozent auf 133 Millionen Euro (2024: 120 Mio. Euro). Insgesamt gingen damit die Umsätze in der Audiowerbung im zurückliegenden Jahr um 2,1 Prozent auf 811 Millionen Euro zurück (2024: 828 Mio. Euro).Big-Tech-WerbungLaut VAUNET-Prognose werden die Umsätze der größten Big-Tech-Konzerne Alphabet, Amazon, ByteDance und Meta in Deutschland 2026 alleine im Bereich der Instream-Videowerbung nochmals um geschätzte über 300 Millionen bzw. 20 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro ansteigen und damit 72 Prozent der gesamten Werbeerlöse in diesem Segment kontrollieren. Der Marktanteil der Big-Tech-Konzerne am Gesamtwerbemarkt wird - in Deutschland wie auch international - auf rund 50 Prozent geschätzt.2025 sind die Umsätze der größten Big-Tech-Unternehmen in Deutschland in der Instream-Videowerbung von 1,3 Mrd. Euro auf 1,6 Mrd. Euro um knapp 21 Prozent gestiegen und machten 71 Prozent der Werbeerlöse des Segments aus.Über die VAUNET-FrühjahrsprognoseMit den heute veröffentlichten Zahlen ergänzt der VAUNET die offizielle deutsche Werbestatistik des ZAW, die unter anderem auf den jährlich vom VAUNET erhobenen Umsatzmeldungen für die Segmente Fernseh-, Radio-, Instream-Video- und Instream-Audiowerbung basiert. Die VAUNET-Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2026 basiert auf Unternehmensbefragungen und Experteninterviews. Aufgrund von Nachjustierungen und Revalidierungen der Umsatzdaten zur Instream-Videowerbung für die Jahre 2023-2024 sind die genannten Werte nicht direkt mit Angaben aus den vorangegangenen VAUNET-Publikationen vergleichbar. Die aufgrund entsprechender Nachfragen erstmals separat ausgewiesenen Big-Tech-Werbeumsätze waren auch in der Vergangenheit bereits in den veröffentlichten Zahlen inkludiert.DownloadsPublikation "Audio- & audiovisuelle Werbung in Deutschland 2025-2026" (https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-werbemarktanalyse/)Weitere VAUNET-PublikationenDer VAUNET begleitet die Marktentwicklung der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland mit regelmäßigen Veröffentlichungen. In diesem Jahr hat der Verband bereits die VAUNET-Mediennutzungsanalyse 2025 (https://vau.net/presse/publikationen/studien/vaunet-mediennutzungsanalyse/) veröffentlicht und wird nach der vorliegenden Frühjahrsprognose zum Werbemarkt 2026 im Sommer die Entwicklung des Pay-TV-Marktes mit der Pay-TV-Statistik aufzeigen sowie im Herbst die Umsatzprognose für alle Umsatzsegmente der Audio- und audiovisuellen Medien 2026 veröffentlichen.Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6895/6278924