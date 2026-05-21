© Foto: SOPA Images - Sipa USAE.l.f. Beauty liefert bessere Zahlen als erwartet. Doch der Ausblick ist gedämpft, denn der Beauty-Konzern muss die Preise senken, was sich negativ auf die Margen auswirkt. Die Aktie legt nach Börsenschluss dennoch zu. E.l.f. Beauty hat geliefert - und doch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Der US-Kosmetikkonzern übertraf im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen der Wall Street. Bereinigt verdiente das Unternehmen 32 Cent je Aktie, während nur 29 Cent erwartet wurden. Der Umsatz kletterte auf 449 Millionen US-Dollar und lag damit über den prognostizierten 423 Millionen US-Dollar. Die Aktie reagierte nach Börsenschluss zeitweise mit einem Plus von rund 7 Prozent. Ein …Den vollständigen Artikel lesen
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