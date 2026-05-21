- Opportunistische Kapitalbeschaffung, deren Nettoerlös voraussichtlich für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird

- Ein Teil des Nettoerlöses soll voraussichtlich für den Kauf von bar abgerechneten Capped Calls verwendet werden, um eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung durch eine effektive Erhöhung der Umwandlungsprämie auszugleichen

Montreal, Québec, 20. Mai 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ - gibt seine Absicht bekannt, vorrangige Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 (die "Anleihen") im Gesamtnennbetrag von 225,0 Mio. US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung (das "Angebot") an Personen anzubieten, bei denen nach vernünftigem Ermessen davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Wertpapiergesetz") sind.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option zum Kauf von Schuldverschreibungen mit einem zusätzlichen Gesamtnennbetrag von bis zu 25,0 Millionen US-Dollar während eines Zeitraums von 13 Tagen zu gewähren, der am Tag der Erstemission der Schuldverschreibungen beginnt und diesen Tag einschließt. Das Angebot unterliegt Markt- und sonstigen Bedingungen, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen wird oder wie hoch das tatsächliche Volumen oder die endgültigen Bedingungen des Angebots sein werden.

Double Zero Capital, LP, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft (der "verbundene Investor"), hat Interesse bekundet, im Rahmen einer separaten, gleichzeitig stattfindenden Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 50,0 Mio. US-Dollar zu erwerben (die vom verbundenen Investor erworbenen Schuldverschreibungen, die "verbundenen Schuldverschreibungen"). Die verbundenen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich zum gleichen Preis verkauft und sind Teil derselben Serie wie die Schuldverschreibungen. Der verbundene Investor ist nicht verpflichtet, die angebotenen verbundenen Schuldverschreibungen zu erwerben, und sein Interesse am Erwerb dieser verbundenen Schuldverschreibungen stellt keine Verpflichtung dazu dar.

Transaktionshighlights:

- Emission von vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 275,0 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 (einschließlich etwaiger Affiliate-Anleihen).

- Im Falle einer Wandlung würden die Inhaber der Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft Bargeld, Stammaktien (wie hierin definiert) oder eine Kombination aus Bargeld und Stammaktien erhalten.

- Barabgerechnete Capped-Call-Transaktionen, die in Verbindung mit den Schuldverschreibungen erworben werden sollen, um eine potenzielle wirtschaftliche Verwässerung durch eine effektive Erhöhung der Umwandlungsprämie auszugleichen.

- Der Nettoerlös ist für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts und allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die Kosten der Capped-Call-Transaktionen vorgesehen.

Wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen stellen allgemeine vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens dar und werden halbjährlich nachträglich verzinst. Die Schuldverschreibungen sind nach Wahl der Inhaber unter bestimmten Bedingungen in Bargeld, Stammaktien ohne Nennwert der Gesellschaft ("Stammaktien") oder eine Kombination aus Bargeld und Stammaktien, nach Wahl der Gesellschaft, wandelbar. Der Zinssatz, der anfängliche Wandlungskurs und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung des Angebots festgelegt.

Verwendung des Erlöses

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot und dem Verkauf der Affiliate-Schuldverschreibungen (i) zur Begleichung der Kosten der Capped-Call-Transaktionen (wie hierin beschrieben) mit bestimmten Finanzinstituten (den "Optionsgegenparteien"), (ii) für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Sollten die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen ausüben, beabsichtigt das Unternehmen, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Verkauf der zusätzlichen Schuldverschreibungen für den Abschluss weiterer Capped-Call-Transaktionen mit den Optionsgegenparteien und den verbleibenden Nettoerlös für die oben beschriebenen Zwecke zu verwenden.

Capped-Call-Transaktionen

Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen beabsichtigt das Unternehmen, mit den Optionskontrahenten privat ausgehandelte, bar abgerechnete Capped-Call-Transaktionen abzuschließen. Die Capped-Call-Transaktionen decken - vorbehaltlich von Verwässerungsschutzanpassungen, die im Wesentlichen denen entsprechen, die für die Schuldverschreibungen gelten - die Anzahl der Stammaktien ab, die den Schuldverschreibungen ursprünglich zugrunde liegen (einschließlich etwaiger Schuldverschreibungen verbundener Unternehmen). Es wird erwartet, dass die Capped-Call-Transaktionen im Allgemeinen (durch die Zahlung von Bargeld an das Unternehmen) die potenzielle wirtschaftliche Verwässerung bei einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgleichen und/oder etwaige Barzahlungen, die das Unternehmen über den Nennbetrag der umgewandelten Schuldverschreibungen hinaus leisten muss, ausgleichen, wobei eine solche Reduzierung und/oder ein solcher Ausgleich einer Obergrenze unterliegt.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung ihrer anfänglichen Absicherungen der Capped-Call-Transaktionen erwartet das Unternehmen, dass die Optionskontrahenten oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen verschiedene Derivatgeschäfte in Bezug auf die Stammaktien abschließen und/oder Stammaktien gleichzeitig mit oder kurz nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen erwerben, unter anderem mit oder von bestimmten Anlegern der Schuldverschreibungen. Diese Aktivitäten könnten den Marktpreis der Stammaktien oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt erhöhen (oder den Umfang eines etwaigen Rückgangs verringern).

Darüber hinaus können die Optionskontrahenten oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen ihre Absicherungspositionen ändern, indem sie nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen und vor deren Fälligkeit verschiedene Derivate in Bezug auf die Stammaktien abschließen oder auflösen und/oder Stammaktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens im Sekundärmarktgeschäft kaufen oder verkaufen (und werden dies wahrscheinlich während des Zeitraums von 60 Handelstagen tun, der am 61. geplanten Handelstag vor dem Fälligkeitstermin der Schuldverschreibungen beginnt, sowie, soweit das Unternehmen die entsprechende Wahl im Rahmen der Capped-Call-Transaktionen ausübt, nach einer etwaigen früheren Wandlung, Rückzahlung oder Rücknahme der Schuldverschreibungen). Diese Aktivitäten könnten zudem einen Anstieg oder Rückgang des Marktpreises der Stammaktien oder der Schuldverschreibungen bewirken oder verhindern, was die Fähigkeit eines Inhabers zur Umwandlung der Schuldverschreibungen beeinträchtigen könnte; sofern diese Aktivitäten während eines Beobachtungszeitraums im Zusammenhang mit einer Umwandlung der Schuldverschreibungen stattfinden, könnten sie die Anzahl der gegebenenfalls ausgegebenen Stammaktien und den Wert der Gegenleistung beeinflussen, die ein Inhaber bei der Umwandlung seiner Schuldverschreibungen erhält.

Die Schuldverschreibungen (einschließlich etwaiger Schuldverschreibungen verbundener Unternehmen) und die bei einer etwaigen Umwandlung der Schuldverschreibungen auszugebenden Stammaktien wurden nicht gemäß dem Securities Act, den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen, sofern sie nicht registriert sind, nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt. Angebote und Verkäufe in Kanada erfolgen ausschließlich gemäß Ausnahmen von den Prospektanforderungen der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien. Die an Käufer in Kanada ausgegebenen Schuldverschreibungen und die bei der Umwandlung von Schuldverschreibungen (einschließlich etwaiger Schuldverschreibungen verbundener Unternehmen) ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen der Provinzen und Territorien. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere dar, noch stellt sie ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts im Zentrum von British Columbia, Kanada - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Zu seiner Projektpipeline gehört das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah, USA, ein Brownfield-Standort. Osisko Development konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und den Ausbau der Mineralvorkommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: mailto:sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail:mailto:prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich der vorgeschlagenen Bedingungen der Schuldverschreibungen; des Verkaufs der Affiliate-Schuldverschreibungen; die Capped-Call-Transaktionen; den Abschluss, den Zeitpunkt und den Umfang des geplanten Angebots, des Verkaufs der Affiliate-Schuldverschreibungen und der Capped-Call-Transaktionen; die potenziellen Auswirkungen der vorgenannten oder damit verbundenen Transaktionen auf die Verwässerung der Stammaktien und den Marktpreis der Stammaktien oder den Handelspreis der Schuldverschreibungen; die Gewährung der Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen an die Erstkäufer im Rahmen des Angebots; sowie die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "würde", "könnte", "erwarten", "glauben", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "potenziell", "schätzen", "vorschlagen", "prognostizieren", "Ausblick", "vorhersehen", "Ziel", "Strategie", Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Begriffe, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: die Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt; sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen beim Cariboo-Goldprojekt; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Vorräte und Infrastruktur; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und marktbezogenen Bedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Erreichung der Ziele gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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