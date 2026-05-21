Generali hat im ersten Quartal operativ besser abgeschnitten als erwartet. Vor allem die Schaden- und Unfallversicherung sowie das Asset Management des italienischen Allianz-Konkurrenten überzeugten. Reicht das, um der Aktie neuen Rückenwind zu verleihen und den Angriff auf neue Rekordhochs einzuläuten?Das Wichtigste kurz und knapp:• Generali hat im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der operative Gewinn lag mit 2,24 Milliarden Euro klar über dem Konsens von 2,03 Milliarden Euro. • Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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