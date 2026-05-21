Der E-Kleinstwagen Kia EV1 dürfte laut einem neuen Medienbericht im Jahr 2028 für einen Basispreis zwischen 20.000 und 22.000 Euro auf den Markt kommen - gefolgt von einem Schwestermodell der Marke Hyundai, möglicherweise Ioniq 1 genannt. Beide sollen bei den SmartCar-Fähigkeiten neue Maßstäbe setzen. Das berichtet Auto Express unter Berufung auf Ted Lee, Executive Vice President und Leiter des Bereichs Global Operations bei Kia. Demnach arbeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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