Viele Anleger denken Ende Mai bereits: Die spannendsten Dividendenchancen des Jahres sind jetzt gelaufen. Doch genau das ist ein teurer Irrtum. Denn auch nach dem großen Ausschüttungshöhepunkt gibt es noch Aktien, bei denen sich das Warten richtig lohnen kann. Satte Renditen, stabile Geschäftsmodelle und zusätzliches Kurspotenzial machen diese Titel zu einer attraktiven Gelegenheit für alle, die ihr Depot mit Substanz und Ertrag aufladen wollen.In Thorsten Küfners neuem Aktien-Report "Dividendensaison ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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