GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich blickt auf ein gutes Schadenjahr zurück. Die geschätzte Gesamtschadensumme beläuft sich auf 49,6 Mio. Franken (Vorjahr: 51,4 Mio. Franken). Mit 17,3 Mio. Franken (Vorjahr: 18,0 Mio. Franken) erzielte die GVZ ein solides Jahresergebnis. Der Gewinn wird dem Reservefonds gutgeschrieben, mit dem Schadenereignisse gedeckt werden.
Im Jahr 2025 bearbeitete die GVZ 1'834 Schadenfälle (Vorjahr: 2'666), davon 903 Feuer- und 931 Elementarschäden. Die geschätzte Schadensumme der Feuerschäden erhöhte sich aufgrund mehrerer grösserer und auch kostenintensiver Brandfälle, obwohl die Anzahl Brände insgesamt zurückgegangen ist. Mit 44,5 Mio. Franken lag die Schadensumme um rund 7,0 Mio. Franken höher als im Vorjahr (Vorjahr: 37,3 Mio. Franken). Grössere Unwetter blieben im letzten Jahr aus, weshalb die geschätzte Schadensumme bei den Elementarschäden mit 5,1 Mio. Franken vergleichsweise tief ausfiel (Vorjahr: 14,2 Mio. Franken).
Bruttoprämien gestiegen
Positives Ergebnis
Versicherungsindex: Der Marktsituation angepasst
Viele Vorhaben umgesetzt
Fakten und Zahlen 2025
Den ausführlichen Geschäftsbericht 2025 der GVZ finden Sie online unter www.gvz.ch/hauptnavigation/gvz-allgemein/geschaeftsberichte. Unter https://www.gvz.ch/topnavigation/medien steht dieser Text zum Download bereit.
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.
Ansprechpersonen für Medien:
Lars Mülli, Direktor
Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
|Thurgauerstrasse 56
|8050 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|044 308 21 11
|E-Mail:
|info@gvz.ch
|Internet:
|www.gvz.ch
|EQS News ID:
|2331060
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|/ EQS News-Service
2331060 21.05.2026 CET/CEST