DJ FDA beschleunigt Prüfung von zusätzlicher Finerenon-Indikation

DOW JONES--Die US-Gesundheitsbehörde FDA beschleunigt ihre Zulassungsprüfung für das Bayer-Medikament Finerenon zur Behandlung einer chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-1-Diabetes. Die FDA habe der Arznei für diese Indikation den Status einer vorrangigen Prüfung ("Priority Review") gegeben, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern jetzt mit. Damit kann das Prüfverfahren binnen von 6 Monaten abgeschlossen werden und nicht wie üblich in 10 Monaten.

Der Wirkstoff, den Bayer überwiegend unter dem Namen Kerendia vermarktet, ist bereits in vielen Ländern für die Behandlung der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen zugelassen.

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May 21, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)

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