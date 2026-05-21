© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-BildfunkDie Fed rückt von Zinssenkungen ab. Wegen Inflation, Krieg und Energiepreisen stehen sogar wieder Zinserhöhungen im Raum. Die Folgen für Immobilienkredite, Konsum und Jobs wären gravierend.Die US-Notenbank Federal Reserve schlägt einen deutlich schärferen Ton an. Statt baldiger Zinssenkungen diskutieren die Währungshüter inzwischen wieder über mögliche Zinserhöhungen, wie aus dem Protokoll der jüngsten Zins-Sitzung hervorgeht. Demnach hält die Mehrheit der Fed-Vertreter es für möglich, dass die geldpolitischen Zügel gestrafft werden müssen, sollte die Inflation hartnäckig über dem Zielwert von 2 Prozent bleiben. Damit verschiebt sich die Zins-Debatte in Washington spürbar. Noch zu …Den vollständigen Artikel lesen
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