Nachdem wir in den vergangenen Ausgaben das Fundament mit deutschen Standardwerten gegossen und die Strategie auf europäische Bluechips ausgeweitet haben, runden wir unser spekulatives Energie-Set-up heute ab. Dort, wo die Fäden der Weltwirtschaft und der Geopolitik final zusammenlaufen: in den USA.
Wie eingangs analysiert, steht US-Präsident Donald Trump unter immensen innenpolitischen Sachzwängen. Teure Zapfsäulen sind Gift für jede Administration. Wenn das Nadelöhr im Persischen Golf aufbricht, wird sich die Entlastungswelle wie ein Tsunami durch die globalen Märkte fressen. Der US-Leitindex S&P 500 beheimatet genau die globalen Großkonzerne, die bei einer plötzlichen Kernschmelze des Ölpreises die extremste Hebelwirkung auf ihre Netto-Gewinnmargen entfalten.
Heute komplettieren wir das "Hormus-Entlastungs-Portfolio" der TB-Daily um drei US-Schwergewichte, die in ihren jeweiligen Branchen die absolute Marktführerschaft innehaben. Wenn Sie täglich neue Empfehlungen haben möchten, dann ist die TB-Daily genau das richtige für Sie, probieren Sie es aus (KLICK HIER).
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