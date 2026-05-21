BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausgang des DFB-Pokalendspiels zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat Auswirkungen auf den Start in die kommende Fußballsaison - und auch auf Borussia Dortmund .

Im Berliner Olympiastadion geht es am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) zwischen Bayern und Stuttgart nämlich auch um die Besetzung des Franz Beckenbauer Supercups. Das Endspiel wird am 22. August parallel zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde ausgetragen, der Austragungsort ist noch offen.

Neuauflage oder Duell Bayern gegen BVB



Die Bayern stehen als deutscher Meister als Teilnehmer fest. Gewinnt Stuttgart das Pokalfinale, wären sie der Gegner. Es käme zur Neuauflage des Supercup-Endspiels dieser Saison, das die Bayern in Stuttgart mit 2:1 gewinnen konnten.

Sollten die Bayern in Berlin jedoch das Double schaffen, rückt der Tabellenzweite der Bundesliga nach. Dann wäre Dortmund der Bayern-Gegner im Supercup. Dieser ist auch finanziell attraktiv: Der Sieger kassierte zuletzt drei Millionen Euro Preisgeld, der Finalverlierer bekam immerhin zwei Millionen./kbe/DP/zb