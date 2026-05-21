Freelancer befinden sich in einer Krise. Sie arbeiten 2026 mehr denn je, aber verdienen weniger als im Vorjahr. Wenn es Solo-Selbstständigen schlechter geht, bleibt das nicht ohne Folgen für die gesamte Wirtschaft und den Standort Deutschland. Die Lage ist alarmierend. Jetzt ist die Politik gefragt. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten zwei Stunden mehr pro Woche als im Vorjahr und verdienen trotzdem knapp ein Fünftel weniger. Das ist gegenwärtig die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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