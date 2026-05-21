Hamburg (ots) -Als offizieller Gesundheitspartner des schauinsland Muddy Angel Run begleitet die Mobil Krankenkasse auch in diesem Jahr bundesweit eines der größten Charity-Eventformate Europas. Mit rund 80.000 Teilnehmerinnen und etwa 40.000 Zuschauern rückt die Veranstaltungsreihe das Thema Brustkrebsfrüherkennung stärker in den öffentlichen Fokus.Der schauinsland Muddy Angel Run steht für Zusammenhalt, Lebensfreude und gegenseitige Unterstützung - Werte, die auch die Gesundheitsangebote der Mobil Krankenkasse prägen. "Auf diesen Events erreichen wir Menschen auf besondere Weise: emotional, gemeinschaftlich und mit viel Offenheit für das Thema Früherkennung. Genau diese niedrigschwelligen Zugänge sind wichtig, um Aufmerksamkeit für Brustkrebsfrüherkennung zu schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen", sagt Emre Schilder, Referent Marketing/Kommunikation bei der Mobil Krankenkasse.Bei allen bundesweiten Veranstaltungen des schauinsland Muddy Angel Run ist die Mobil Krankenkasse mit einem eigenen Stand vertreten. Im Mittelpunkt stehen sportliche Challenges, die Bewegung, Begegnung und Gesprächsanlässe rund um das Thema Brustkrebsfrüherkennung verbinden. In diesem Jahr neu mit dabei sind ein Basketball-Arcade-Spiel sowie ein Boxautomat, an dem Teilnehmerinnen und Besucher ihre Geschicklichkeit und Kraft spielerisch testen können. Ziel der Aktionen ist es, Hemmschwellen abzubauen und das Thema Brustkrebsfrüherkennung niedrigschwellig in den Alltag der Teilnehmerinnen zu integrieren. Bereits im vergangenen Jahr zeigte sich, dass Formate wie diese den Austausch erleichtern und einen unkomplizierten Zugang zu Gesundheits- und Früherkennungsthemen schaffen. Ergänzt wird das Angebot durch Informationen zur Brustkrebsfrüherkennung, ein Gewinnspiel sowie praktische Begleiter für den Alltag. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an alle Teilnehmerinnen und Besucher.Entlang der Lauftrecke sorgt das von der Mobil Krankenkasse präsentierte Hindernis "Poolparty" für zusätzliche Abkühlung auf der Strecke. Eindrücke ausgewählter Veranstaltungen teilt die Mobil Krankenkasse außerdem auf ihren Instagram (https://www.instagram.com/mobilkrankenkasse/?hl=de&mtm_campaign=ig&mtm_kwd=PM)- und Facebook (https://www.facebook.com/mobilkrankenkasse/?locale=de_DE&mtm_campaign=fb&mtm_kwd=PM)-Kanälen.Früherkennung konkret: discovering hands in HamburgEin besonderer Fokus liegt erneut auf der Zusammenarbeit mit discovering hands. In Hamburg ist eine erfahrene Medizinisch-Taktile Untersucherin (MTU) Teil der gemeinsamen Präsenz. Die taktile Brustuntersuchung durch speziell geschulte sehbehinderte Frauen ergänzt die klassische Brustkrebsfrüherkennung. Vor Ort können sich Interessierte beraten lassen und mehr über das Angebot sowie dessen Ablauf erfahren. Die bisherige Resonanz rund um ergänzende Angebote zur Brustkrebsfrüherkennung zeigt den hohen Informations- und Unterstützungsbedarf.Weitere Informationen finden Interessierte unter mobil-krankenkasse.de/discovering-hands (https://mobil-krankenkasse.de/unsere-leistungen/vorsorge/vorsorge-und-frueherkennung-fuer-frauen/erweiterte-tastuntersuchung-der-Brust.html)Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleAileen KayaTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6279062