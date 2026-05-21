DKV Mobility bringt eine Ladekarte speziell für Transportfirmen mit E-Lkw auf den Markt. Die DKV Card +Charge Truck ermöglicht das Laden an über 3.000 verifizierten Lkw-Ladepunkten in 17 Ländern. Die Karte deckt dabei sowohl das Laden von E-Lkw als auch das Tanken konventioneller Fahrzeuge ab. Mit dem E-Lkw unterwegs zu laden, ist spontan ohne Weiteres möglich - vorausgesetzt man findet einen Lkw-tauglichen Lader. Allerdings sind die Konditionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net