Viele Anleger haben diesen Pharma-Giganten längst abgeschrieben. Zu groß scheint die Abhängigkeit von einem einzigen Blockbuster-Medikament. Genau deshalb könnte der Markt derzeit unterschätzen, wie aggressiv der Konzern bereits an der nächsten Wachstumswelle arbeitet.Neue Krebsmedikamente, milliardenschwere Übernahmen und eine Strategie zur langfristigen Absicherung des Blockbuster-Geschäfts sorgen zunehmend für neue Fantasie. Gleichzeitig laufen mehrere wichtige Zulassungsverfahren. Vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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